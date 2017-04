Frykter Oilers-helten forsvinner: – Har tilbud fra utlandet

(Stavanger Oilers - Frisk Asker 5-1) Omtrent på egenhånd har Dan Kissel (30) gitt Stavanger Oilers overtaket i finaleserien. Det kan også bli hans siste kamper for klubben.

Hat trick i onsdagens kamp. Legger vi til at han avgjorde første finalekamp sist lørdag, med sin 4-3-scoring i sudden death, er det ganske opplagt hvem Stavanger Oilers kan takke for at de nå leder 2-1 i kamper.

– Jeg hadde ikke trodd jeg skulle score hat trick, men vi måtte slå tilbake og det gjorde vi så til det grader i dag, sa Kissel til TV 2.

Tygger på kontraktstilbud

Samtidig som siddisene gleder seg over nordamerikanerens målshow tenker også klubbledelsen på fremtiden. For den kan bli uten Kissel

– Kontrakten hans går ut etter sesongen. Vi har tilbudt ham en ny kontrakt, men vi har forståelse for at han vil bruke tid på denne avgjørelsen, jeg vet jo at han vurderer å gjøre noe annet, sier Oilers-sportssjef Pål Higson til VG.

– Hva tror du det ender med?

– Jeg håper han blir her, for han er en viktig brikke for oss. Men han har tilbud fra utlandet også, vi har forståelse for at han er ettertraktet.

– Er det ett- eller toårskontrakt han har fått tilbud om?

– Lengden har vi ikke diskutert. Vil han ha to år, så får han det. Det blir litt opp til Dan, svarer sportssjefen.

Mistet tannen

Hjemmelaget var soleklart best i sin egen storstue, siddisene styrte spillet og i første periode ble det bare et tidsspørsmål før seriemesteren fant nettmaskene. Det gjorde Kissel minuttet før pause, nordamerikaneren fikk vende seg rundt og dunket pucken opp i krysset.

Det ble jo hele 46 utvisningsminutter på Oilers da de var på besøk på Østlandet tidligere i uken, onsdagens batalje ble mye mer fintspillende med en dommerduo som hadde svært god kontroll. Mikkel Christiansen måtte faktisk legge igjen blod og en tann (!) på isen, men taklingen som sendte ham i bakken var ganske uforskyldt. Og Oilers første utvisning kom først i tredje periode.

Straffet Frisk

I stedet for å klage på dommerne vartet Oilers opp med god hockey, også i andre periode. Kissel var langt fra ferdig, nok en gang dro han en finte og skjøt pucken bort i lengste hjørne for Frisk-keeper Kenneth Helgesson.

Det ble litt spennende da Frisk Asker fikk mer flyt i spillet sitt. Umarkerte Mathias Baar plukket opp pucken foran mål og satte inn 2-1. Men fullsatte Dnb Arena fikk en anledning til å kaste caps og hatter på isen da Kissel fullførte sitt hat trick fra skrått hold på tampen av andre periode.

Har aldri vunnet i Stavanger

Frisk måtte prøve seg fremover i tredje periode, det gikk ikke så bra. Og da gjestene rotet vekk pucken straffet Oilers dem. Mark Van Guilder med en følsom pasning til Tim Kunes foran mål, og med 4-1 gikk luften ut av kampen.

Van Guilder, mannen med gullhjelmen, passet på at han kom seg på scoringslisten minutter før slutt da han pirket inn pucken, omtrent fra død vinkel, og via ryggen til keeper og i mål.

Dermed 2-1 i kamper. Frisk Asker har fortsatt til gode å slå den regjerende mesteren i en sluttspillskamp i DnB Arena, de har tapt alle åtte kampene her. Den barrièren må de bryte om de skal vinne årets finaleserie. Men først spilles neste finalekamp i Asker fredag.

– Vi skal nyte dette nå, hvile, restituere og slå bra fra oss på fredag også, sa nordamerikanske Kissel.

– Fra a til å var dette meget solid av oss. Og Dan viser hvor god han er i de store kampene, sier sportssjef Higson.

