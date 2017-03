Frisk nær første NM-finale siden «Zucca»-tiden

(Lillehammer - Frisk Asker 0-6) Etter fredagens storseier mangler Frisk Asker kun én seier på tre kamper for å sikre NM-finale.

Det har ikke Frisk Asker klart siden sesongen 2007/2008, da de tapte 4-2 i kamper mot Storhamar.

Et Frisk-lag med en da 20 år gammel Mats Zuccarello på laget.

Mens Zuccarellos karriere har skutt fart mot verdenstoppen, har ikke Frisk Asker kommet lenger enn kvartfinale i NM-sluttspillet på de åtte forsøkene siden.

Nå er de fryktelig nære finaleplass igjen.

Med tre strake og 3-1 i kamper i NM-semifinaleserien mot Lillehammer, har Frisk Asker virkelig fått overtaket i kampen om finalebillett. Nok en gang kunne hvittrøyene forlate Lillehammer med seier, etter 8-4-seieren mandag.

Spikeren i fredagens semifinalekiste stod Ryan Hayes for, da han satte sitt andre – og Frisk Askers tredje – for dagen i power play.

– Den er tung å svelge etter en god åpning på perioden, mente TV 2s kommentator.



71 sekunder senere viste Mikkel Christiansen klasse da han banket inn 4-0 i Kristins Hall.

Da klappet hjemmelaget sammen, som vet at tre strake seirer må til om NM-finale mot Stavanger Oilers skal bli en realitet.

De fikk se Torstein Nordrum sette 5-0 i tomt bur, før Vinny Saponari satte 6-0.

Les også: Verdensrekord på Hamar - Storhamar vant etter over åtte timer

I STARTEN AV KARRIEREN: Mats Zuccarello feirer scoring i 5. NM-finale mot Storhamar i april 2008. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

God Dahlberg

I fredagens kamp tok bortelaget ledelsen etter en uryddig åpning på den fjerde av maksimalt syv semifinaler. Ryan Hayes fintet bort en Lillehammer-forsvarer, før han rundet keeper og prikket inn 1-0.

Da hadde allerede Frisk-keeper Nicklas Dahlberg reddet flere av Lillehammers forsøk, og Frisk kunne takke sin svenske sisteskanse for at de gikk i garderobe etter 1. periode med en 1-0-ledelse.

Dahlberg ble kåret til bortelagets beste spiller av en jury i Kristins Hall etter kampen.

Midtveis i andre periode økte Anders Bastiansen til 2-0, og bortelaget kunne spille på tomålsledelsen den påfølgende halvtimen.

Den tredje perioden var jevn frem til Ryan Hayes satte 3-0. Da klappet Lillehammer sammen.

Neste mulighet for Lillehammer kommer søndag i Askerhallen.

Fikk du med deg at rekordkampen mellom Storhamar og Sparta ble en snakkis under en New York Rangers-kamp?