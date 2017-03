Frisk Asker til NM-finale

ASKER (VG) (Frisk/Asker - Lillehammer 5-1, 4-1 i kamper) Frisk Asker avgjorde på hjemmebane og sikret seg plass i NM-finalen.

Der har ikke Frisk Asker vært siden 2008, da tapte de 2-4 i kamper mot Storhamar.

Nå venter Stavanger Oilers, som er i sin åttende strake finale.

Det var ingen tvil om at det var hjemmelaget som ville mest i Askerhallen søndag ettermiddag. Lillehammer hadde kniven på strupen, men evnet ikke å ta tak i kampen. Det er av sine egne man skal ha det, og Lillehammer-gutten Endre Medby sendte Frisk i føringen i overtallsspill.

Gjestene fikk muligheten i spill fem mot fire like etterpå, men det endte på verst tenkelige vis. Veteranen Anders Bastiansen satte i stedet inn 2-0, og gjorde håpet for bortelaget langt mindre.

Laget fra OL-byen har så langt denne sesongen nytt godt av stjernrekka med canadierne Brett Cameron, David Morley og Stephan Vigier. Men de klarte aldri å sette sitt preg på kvartfinaleserien mot Askerlaget. I kveld satt Cameron altfor ofte i utvisningsboksen, og ble etter hvert sendt i garderoben av dommerne.

Dermed gjorde han oppgaven lettere for motstanderne.

I stedet var det backen Troy Rutkowski som fikk liv i de rundt 100 tilreisende lillehamringene, da han med fire minutter igjen i andre periode la pucken pent plassert i hjørnet bak Nicklas Dahlberg.

Avgjorde i tredje akt

I sine iøynefallende oransje trøyer kom Frisk/Asker ut i et forrykende tempo i den tredje perioden. Det smalt i stolpen og de pepret Lillehammer-buret med skudd, men målet kom ikke.

Lillehammer yppet seg, men da Brett Cameron som nevnt ble sendt av isen og Frisk Asker fikk spille fem minutter i overtall kom avgjørelsen. Anders Bastiansen kom alene med keeper, gjorde en herlig kroppsfinte og skøv pucken inn i mål. Og for å gjøre vondt verre for gjestene, satte Torstein Nordrum inn 4-1 like etterpå.

Bortelaget tok ut keeper i et siste desperat forsøk på å forlenge sesongen, og Jimmy Andersson satte 5-1 i åpen kasse. Nå er det ferie for Lillehammer.

Første finale for Frisk Asker går i Stavanger lørdag.

