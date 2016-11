Tallak Lyngset (22) og Eirik Østrem Salsten (22) ser ikke på tabellen før kveldens storkamp mellom Stavanger Oilers og Vålerenga.

– Alle har noe i mot Stavanger. Men for oss er det sånn at vi har vært storklubb i mange år, og når har de kanskje tatt over tronen litt. Vi vil vise at tronen tilhører Jordal.



Det sier Tallak Lyngset til VG tirsdag formiddag, timer før det smeller på Jordal Amfi mellom Lyngsets Vålerenga og Stavanger Oilers.

Når serieleder Oilers inntar Jordal gjør de det med en luke på 16 poeng ned til Vålerenga på fjerdeplass.

– Uansett hvor mange poeng det ene laget er foran det andre så blir det spesielt. Det blir alltid store kamper og hete oppgjør da Stavanger møter Vålerenga, sier Eirik Østrem Salsten til VG.

Ikke en «walk in the park»

Kun fem spillere har tilbragt flere minutter i utvisningsboksen denne sesongen enn Lyngset (57 minutter). En av de som har flere minutter er Oilers-kjempen Tommy Kristiansen, som i helga fikk matchstraff for slåssing med Didrik M. Svendsen, før han minutter senere postet et forsoningsbilde av de to på Instagram.

Mot Storhamar for en uke siden pådro 22 år gamle Lyngset seg «2+2 minutter» straff, etter en høy kølle i fjeset på Joey Tenute.

– Det blir alltid ampert. Samtidig som man prøver å unngå og dra på seg utvisninger mot de beste lagene, så kan det gå en kule varmt mot Stavanger og da smeller det.

– Handler det like mye om et mentalt spill inn mot sluttspillet?

– Ja, klart det. Vi må ta de poengene vi kan ta fra dem og vise at vi er å regne med. Det kan fort hende at de velger oss i sluttspillet, og da må vi vise at det ikke blir noen «walk in the park» akkurat, sier Lyngset.

Det er Eirik Salsten enig i.

– Det handler om å vise for det andre laget at man er i rute og at man har et overtak. Det blir et psykologisk spill utover i sesongen.

– Vi ble herjet med av Frisk



22-åringen fra Hamar har notert seg for 21 målpoeng så langt denne sesongen, hvorav ti er scoringer. Han har tidligere hatt et kort opphold med Jordal Amfi som hjemmearena.

– Det var bare en kort periode i Enga, så jeg rakk aldri å få noe eierskapsfølelse der, innleder Salsten.

– Men Jordal er en av de vanskeligste bortebanene, sånn har det vært lenge, samtidig tror jeg alle liker å gjøre seg klar til kamp der.

På isen har det ikke gått knirkefritt for serielederen den siste tiden. Etter tapet mot Lørenskog for halvannen uke siden, måtte straffer til for å slå Frisk Asker før kampen mot Sparta Sarpsborg gikk til forlenging.

– Vi har ikke fått det til å stemme i det siste, men vi har funnet ulike veier til å vinne. Vi ble herjet med av Frisk, men vant likevel. Men vi kan ikke spille som i de to siste matchene i kveld, da blir det null poeng. Vi må opp mange hakk.

Get ligaens poengkonge så langt er Oilers-spiller Dan Kissel. Amerikaneren har 17 scoringer og 33 målpoeng totalt.

– Vi legger ingen store planer for å stoppe enkeltspillere. Om det er Tommy Kristiansen, Van Guilder eller Kissel så må vi bare være tett oppi dem og gi juling, melder Tallak Lyngset.