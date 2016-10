Dobbelt-smell for Olimb-brødrene

Norges beste hockeybrødre, Mathis (30) og Ken André Olimb (27), har fått verst tenkelig start for sin nye klubb Linköping i den svenske toppserien.

– Det har vært blytungt, innrømmer Mathis Olimb overfor VG.

For en måned siden var de med og sørget for at ishockeylandslaget kvalifiserte seg til OL i Sør-Korea om 16 måneder. I den siste og avgjørende kampen mot Frankrike 4. september - helt mot slutten av oppgjøret - pådro imidlertid Ken André seg en skade i venstre lillefinger.

Den ble operert i Norge dagen etter, men etter røntgensjekk i Sverige halvannen uke senere viste det seg at inngrepet hadde vært mislykket. Han måtte gjennom en ny operasjon. Ken André Olimb, Norges beste løperspiller i Moskva-VM i mai, har ennå ikke spilt en seriekamp for Linköping.

Matchstraff



Han kan ta av den siste gipsen kommende uke.

– Det er fem uker siden det skjedde. Jeg «mistet» to uker fordi jeg måtte gjennom en ny operasjon. Nå ser det ut til å gå rett vei, om en uke eller to kan jeg spille igjen, sier Ken André Olimb til VG.

Da Mathis Olimb spilte sin fjerde seriekamp mot Rögle for en uke siden, ble han forsøkt taklet av en motstander. I nærkampen vred han venstre kne. Vridningen medførte at indre leddbånd i venstre kne ble strukket.

Motstanderen som «taklet», Rögles Daniel Åslin, fikk matchstraff og tre kamper utestengelse.

Nå går Mathis Olimb med skinne og «håper» han vil være tilbake på isen om to til tre uker.

– Legene har sagt tre til fem uker. Jeg har fått en (støtte)skinne og må prøve meg frem. Jeg kan egentlig gjøre alt, unntatt å gå på skøyter, sier Mathis Olimb.

Norsk trener



For fire år siden pådro han seg en liknende skade i samme kne.

Den holdt ham borte fra kamper i syv uker. Denne gangen er skaden mildere, også i den forstand at rehabilitering angivelig tar kortere tid etter andre gangs uhell.

Linköping trenes av nordmannen Dan Remy Tangnes. Han sa for en uke siden til lokalavisen Corren.se at det er usikkert hvor lenge Mathis Olimb blir borte, men at det helt sikkert ville ta et par uker.

Tangnes har blant andre hentet tidligere Vålerenga-spiller Jørgen Karterud fra Västervik i Hockeyallsvenskan (nivå 2) for å erstatte brødrene Olimb i deres skadefravær.

Linköping møter Davos i Champions Hockey League tirsdag og serieleder Malmö i SHL (den svenske toppserien) neste torsdag. Linköpings plassering midt på tabellen - etter to seiere og fire tap - regnes som en skuffende start på sesongen.

PS! Frölunda med de norske landslagsspillerne Mats Rosseli Olsen og Mattias Nørstebø spiller mot Färjestad - med Ole-Kristian Tollefsen, Jonas Holøs og Lars Haugen - i Göteborg lørdag ettermiddag. Frölundas andre norske landslagsback, Johannes Johannesen (eks Stavanger), er degradert til klubbens farmerlag Oskarshamn i Hockeyallsvenskan.