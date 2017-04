Dette laget får prispengene til årets hockey-rookie

Sebastian Johansen (19) er kåret til årets nykommer i Get-ligaen. Pengene som følger med utmerkelsen gir han til Lørenskog ishockeys Team Unified, slik at laget bestående av barn med spesielle behov kan få oppfylt sin drøm.

Den er å spille kamp mot Lørenskog Team Unifieds «spesielle» motstandere, Stavangers Superlag, på bortebane i Stavanger.

– Det er helt fantastisk, utbryter Bjørn Nordby (69) da VG gir ham beskjed om at Lørenskog-spilleren Sebastian Johansen vil gi 50.000 til Unified Lørenskog.

ÅRETS GET-NYKOMMER: Sebastian Johansen har fått sitt gjennombrudd for Lørenskog, som endte på 2. plass i serien og senere slått ut av Lillehammer i kvartfinalen i NM-sluttspillet. Foto: , PRIVAT

Bjørn Nordby er hovedtrener og en av flere initiativtakere til laget som startet med seks spillere i oktober i fjor høst. Nå teller det 17 spillere som er fra ni til 21 år gamle, alle barn og ungdom med spesielle behov. Nordby understreker at de gjerne tar imot flere spillere.

Lørenskogs satsing på barn med spesielle behov er blitt omtalt i reportasjer i Romerikes Blad etter at Lørenskog Ishockeyklubbs Team Unified ble etablert for et halvt år siden.

Øremerket Stavanger-tur



Unified Lørenskog har en fast treningsøkt i uken, fredag ettermiddag. Det har spilt en kamp mot Lørenskogs topplag i Get-ligaen. Det skjedde rett før jul, og Unified Lørenskog vant 13-2!

Lagets neste mål - en drøm - er å spille mot Stavangers Unified-lag. Bjørn Nordby sier at lagldelsen vil øremerke pengegaven fra Sebastian Johansen til en Stavanger-tur.

– Jeg har valgt å gi pengene til Unified Lørenskog fordi jeg synes det er et veldig bra opplegg. Det er kjempefint om pengene kan bidra til at de kan reise til Stavanger for å spille kamp der, sier Sebastian Johansen.

– Sebastian (Johansen) har egentlig bidratt nok allerede, og dette er fantastisk, gjentar pensjonist Bjørn Nordby - som i sin tid var med på å stifte Lørenskog Ishockeyklubb og nå er sentral i klubbens rekrutteringsarbeid.

– Wow, her er en gutt som er prestasjonsorientert på banen, men også reflektert utenfor isen, svarer Håkan Södergren på spørsmål om hva hans umiddelbare reaksjon var da Lørenskogs 19 år gamle gjennombruddsmann sa at han ville gi prispengene til klubbens lag for barn med spesielle behov.

Den tidligere svenske landslagsspilleren er leder for toppklubbenes fellesorganisasjon Norsk topphockey og skal dele ut Årets Rookie-pris til Johansen foran den fjerde NM-finalekampen mellom Frisk og Stavanger Oilers i Askerhallen fredag.

Sebastian Johansen, som scoret fem mål og la 12 målgivende pasninger på 43 seriekamper denne sesongen, jobber 20 timer i måneden som støttekontakt - eller «avlaster» - for en av de yngste spillerne, Oscar (12), på Unified Lørenskog.

GODE VENNER: Team Unifieds Oscar (12) har Lørenskog-spiller og årets nykommer i Get-ligaen, Sebastian Johansen (19), som støttekontakt på og utenfor isen. Foto: , Privat

Det samme gjør Lørenskogs Magnus Brekke Henriksen (20), som nå er med på landslagets treningsleir foran VM i Paris 5. til 21. mai og skal spille treningskamper mot Tyskland i Lillehammer torsdag og lørdag denne uken.

Magnus Brekke Henriksen er støttekontakt for Team Unified-spilleren André (18).

Ingen kontrakt



Ved siden av jobben i Lørenskog kommune som støttekontakt, jobber Sebastian Johansen ved et trykkeri - ofte på søndager - og så er det ishockeyjobben.

– Det er vanskelig for meg å si hvorfor jeg ble valgt. Jeg synes de tre andre kandidatene er så bra, at jeg ikke hadde regnet med at det ville bli meg. Men det løsnet litt etter jul med tanke på målpoeng, selv om jeg synes det gikk bra før det også, svarer 19 år gamle Sebastian Johansen på VGs spørsmål om hvorfor han er sesongens beste nykommer i Get-ligaen.

De tre andre kandidatene: Jacob Lundell Noer (Lillehammer), Jens Lillegrend og Christoffer Karlsen (begge Sparta Sarpsborg).

Han har hatt en såkalt juniorkontrakt med Lørenskog. Nå har han ingen kontrakt, men han vil fortsette i klubben som ble nummer to i Get-ligaens seriespill bak Lørenskog - men slått ut av Lillehammer i NM-kvartfinalen etter å ha ledet 3-1 i kamper i best av syv serien.

Tipper syv finalekamper



Tidligere vinnere Årets Rookie Get-ligaen 2010/11: Magnus Hoff, Vålerenga 2011/12: Steffen Søberg, Manglerud Star 2012/13: Michael Haga, Frisk 2012/14: Erlend Lesund, Sparta 2014/15: Martin Gran, Storhamar 2015/16: Johannes Johannesen, Stavanger 2016/17: Sebastian Johansen, Lørenskog Jury: Petter Salsten (sportssjef ishockeyforbundet), Petter Thoresen (landslagstrener), Bjørn Erevik (ekspert TV 2), Øivind Husby (Get) og Håkan Södergren (Norsk topphockey)



Leste du denne? Lørenskog permitterer alle spillere og trenere

– Jeg håper å kunne leve av ishockeyen og å bli så god som mulig. Men jeg ønsker å fortsette i Lørenskog, fordi jeg har fått en del tillit av treneren (Kenneth Larsen), bor hjemme (hos foreldrene) og har kjæreste her. Alt ligger bra til rette, svarer Sebastian Johansen på spørsmål om hva som er hans mål.

– Hva tror du om finalekampene mellom Frisk og Stavanger?

Bakgrunn: Frisk slo tilbake mot Oilers (kamp 2)



– Jeg tror det blir jevnt. Frisk så litt bedre ut i de to første kampene. Stavanger var udisiplinert i den andre kampen og Frisk har et bra overtallsspill. Men er Stavanger på sitt beste, blir de nok vanskelig å slå, svarer Sebastian Johansen.

Kamp nummer tre onsdag fikk han ikke sett. Da var han sammen med Oscar på ishockeytrening.

PS! Utmerkelsen Årets Rookie i Get-ligaen gir prisvinneren 10.000 kroner som personlig stipend, pluss 50.000 kroner som spilleren må gi til en klubb eller organisasjon etter eget ønske.