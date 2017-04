STAVANGER (VG) (Stavanger Oilers - Frisk Asker 4-3 etter sudden death, 3-2 i kamper) Etter å ha tapt i DNB Arena måtte Frisk-spillerne tåle Pål Gulbrandsens (39) glatte lag. Oilers-sjefen mener de faller for lett.

- Vi må tåle det meste utpå der. Folk som kaster seg rundt og blir bært ut, men som kommer inn igjen like etter.

Gulbrandsen rister oppgitt på hodet i pressesonen etter det intense oppgjøret i den femte kampen i årets NM-finale i ishockey. Han sikter til Christian Kåsastul (20) hos gjestene som ved to anledninger måtte hjelpes av banen.

- Er de for skjøre?

- Jeg syns de ligger nede hele tiden. I mine dager når du måtte ha hjelp av to mann for å komme deg av isen, så kom du ikke tilbake igjen. Men jeg registrerer at det er en ny policy på det, sier han og trekker ironisk på skuldrene.

Unggutten hos Frisk fløy i vantet med hodet først etter et ublidt møte med Eric Nystrom (34) i første periode. I andre periode ble Frisk-spilleren igjen liggende på isen og sprelle med beina i smerte etter at han smalt hodet i vantet. Denne gang etter en duell med Markus Søberg (21).

- Den første gangen får jeg vondt i hodet, men det er ikke noe kjempeille. Andre gang er det nakken, så den er litt stiv akkurat nå, sier Kåsastul til VG etter kampen.



Etter å ha vært en tur i garderoben, kom unggutten tilbake på isen.

- Så lenge det ikke er noe farlig å fortsette skal jeg utpå uansett.

Frisk-legenden, Anders Bastiansen (36) fnyser av Oilers-trenerens utspill.

- Det må han gjerne si, ler veteranen, før han fortsetter:

- Han prøver vel å påvirke dommerne. Jeg har ikke den samme følelsen at vi kaster oss. Det får han stå for, så får vi gjøre så godt vi kan, sier Bastiansen til VG.

- Når du går ut og skal spille tøft, så må du tåle å få noe tilbake. Jeg syns de ligger og svømmer utpå der, sier Gulbrandsen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)



Kriget: Christian Kåsastul havnet i vantet med hodet først ved to anledninger under Frisk Askers møte med Stavanger Oilers i den femte NM-finalen. Her under et tidligere oppgjør. Foto: Lise Åserud , NTB scanpix

Drama i andre periode

Etter en jevn åpning av første periode hvor Frisk var fullt på høyde med Oilers, tok etter hvert vertene mer over. Mark van Guilder smalt blant annet pucken i tverrligger tidlig i perioden, før Macaulay gjorde det samme noen minutter senere. Markus Søberg burde også gitt vertene ledelsen drøyt tre minutter før hvilen, men fikk ikke til mottaket.

Les også: Frisk slo tilbake i fjerde kamp

Etter en målløs førsteperiode skulle imidlertid lagene våkne i den andre. Frisk entret isen i overtall og brukte kort tid på å sette kveldens første. Pucken ble spilt til Nick Pageau som fra sin backposisjon kunne kline til, uten at keeper Holm så utgangen av skuddet. 1-0 til gjestene.

Heretter bølget spillet frem og tilbake, men etter hvert skulle Oilers få sin utligning da mannen med gullhjelmen, Mark Van Guilder fikk stå alene og smelle inn 1-1. Det skulle derimot ikke vare lenge. Nordamerikanske Vinny Saponari fikk plutselig komme helt alene med vertenes keeper, og enkelt finte inn ny Asker-ledelse.

TV-bildene viste imidlertid offside på Saponari i forkant av Frisk-scoringen. Dette bare dager etter at Oilers fikk et mål feilaktig annullert i den fjerde finalen.

- Det har skjedd mye rart i den serien her, så det skal ikke jeg uttale meg så mye om. Men hvis TV-bildene sier at det er offside, så er det feil (av dommerne), men det har skjedd en del andre ting som også er feil. Nå er det jo ikke slik at vi vinner uansett, så da ble det ikke avgjørende, forteller Bastiansen.

Heroisk Frisk



Det skulle dog ikke gå lang tid før Oilers svarte. Tidlig i tredje periode kom utligningen etter at Eirik Salsten fikk skjære inn i banen og fyre avgårde. Foran mål styrte Josh Soares inn 2-2.

Deretter styrte Oilers kampen, og selv ikke i powerplay maktet Frisk å utfordre vertene i deres beste periode. Og etter massivt press fra hjemmelaget, kom til slutt ledermålet. Kristian Forsberg stjal pucken bak Frisk-målet, og fant Dan Kissel som ikke fikk kontroll på pucken. Det gjorde derimot Eric Nystrom som kunne sende hjemmefansen til himmels snaut tre minutter før full tid.

Men Frisk var ikke ferdige. Det sto 01:08 igjen på kampuret da Frisk-legenden Anders Bastiansen fikk komme alene med keeper. Der var han iskald og satte inn 3-3 og sørget for spilleforlengning i Stavanger.

Der ble Dan Kissel den store helten da han fikk sneket inn vinnermålet halvveis i perioden. Amerikaneren fikk skjære inn fra siden og skyte. Asker-keeperen så ut til å ha kontroll, men pucken snek seg over skulderen og i mål.

- Du vil aldri at ekstartiden skal pågå lenge, spesielt ikke når vi skal til Asker igjen på tirsadg. Et spesielt mål, smiler Kissel til VG etter kampen.

Tirsdag kan Oilers ta «byttå» med seier i Asker ettersom det står 3-2 i kamper i favær siddisene.