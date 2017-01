Bergen: Fenalår på auksjon for å redde hockeyklubben

Fenalår, pizzagavekort og bruktbil auksjoneres på Facebook i kjølvannet av publikumssvikt og spillerflukt: Ishockeysporten i Bergen er ikke hva den var – for 30 år siden.

– Vi hadde nok hatt den auksjonen uansett. Men jo da, vi sliter. Det er omtrent slik som ishockeypresidenten sa til oss, at «hvis det er noen trøst, er det flere som sliter». Men det er jo egentlig ingen trøst, sier styreleder Benny Danielsson i Bergen Hockey til VG.

Svensken kom til Bergen som trener for Bergen Ishockeyklubb i 1985. Den gang sto kampen om hockeyhegemoniet i Bergen mellom Bergen Ishockeyklubb og Djerv, med blant andre avdøde Bjørn «Botta» Skaare på laget. Det var på nivå to i seriesystemet, men publikum strømmet til Bergenshallen.

Det gjør det ikke lenger.

Tilskuertall halvert



Bergen Ishockeyklubb ligger på 6. plass i 1. divisjon – dagens serienivå to under Getligaen – og det er vanskelig å lokke folk til den samme Bergenshallen, som ifølge Benny Danielsson har et gedigent etterslep når det gjelder vedlikehold: 130 millioner.

Bergen Ishockey hadde rundt 650 betalende tilskuere på sine hjemmekamper forrige sesong. Nå er det nede i rundt halvparten. Danielsson vedgår at det har gått «helt skeis». Inntektssvikten når det gjelder publikum er 400.000 kroner, ifølge styrelederen.

Fire spillere har nylig forlatt klubben, som ligger etter med lønnsutbetalingene. I tillegg er reisekostnadene til bortekampene høye: 160.000 for en helgetur til Narvik, som ligger på 4. plass i 1. divisjon – som toppes av Trondheim-klubben Nidaros.

Lokalavisen BA kunne i anledning Bergen Hockeys anstrengte økonomi i forrige uke fortelle at klubbens markedssjef Kenneth Fure har gått i bresjen for en auksjon på Facebook. Objektene lagt ut for auksjon skal ifølge avisen være «et bredt spekter av produkter»: Fenalår, pizzagavekort, snøfreser, kaffemaskin, termos og en bruktbil.

Konkurs?



Auksjonen avsluttes neste uke.

Til nå er det kommet inn bud på rundt 25.000 kroner. Antagelig ikke mye mer enn en dråpe i havet, med tanke på Fures uttalelser til Bergensavisen.

– Det er ingen tvil om at det er tøft akkurat nå. Vi har utfordringer med likviditeten, men vi har en god plan og organisasjonen jobber veldig godt nå.

– Det er klart det er tøft for unge gutter å få lønnen tre uker for sent. De har sine utgifter de også, sier Kenneth Fure til BA.

Benny Danielsson sier til VG at han ikke vil si hva spillerne har i lønn, men han hevder «det ligger lavt». Det er ikke det som «feller oss». Reiseutgiftene er angivelig mye høyere enn lønnsutgiftene. Hockeylønn fra Bergen Hockey er ikke spillernes hovedinntekt, opplyser Benny Danielsson.

Nei fra Oilers-investor



– Risikerer klubben å gå konkurs?

– Nei, nei. Det blir tøft å gjennomføre, men vi kommer oss igjennom, svarer styrelederen.

Benny Danielsson mener at klubben er avhengig av å få på plass den i Bergen omstridte Byarenaen for å ta et skritt opp, det vil si sunnere økonomi og høyere sportslig nivå. Byarenaen i Bergen, opprinnelig på kartet etter initiativ fra Stavanger Oilers-investor Tore Christiansen, er imidlertid nå i det blå.

For et par uker siden uttalte Christiansen til Bergens Tidende at han dropper planene om å bygge arena i Bergen, og at han ønsker byrådet i Bergen «lykke til».