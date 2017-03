Bastiansen sendte Frisk Asker til finale mot Oilers: – Vi skal slå nedenfra

ASKER (VG) (Frisk Asker – Lillehammer 5-1, 4–1 i kamper) En ærlig Anders Bastiansen (36) utroper Stavanger Oilers til favoritter i sluttspillfinalene i ishockey. Men utfordrerposisjonen mener han passer Asker-laget utmerket.

– Vi vet at de har et meget solid lag og gode spillere. Men det har vi òg. Så at de er favoritter er greit, vi kan slå nedenfra, vi. Det passer bra, sier Anders Bastiansen til VG.



Han har for noen få minutter siden blitt kåret til kampens beste spiller mot Lillehammer. I kamp nummer fem i semifinalen scoret veteranen to mål.

– Godt å bidra, og godt at vi avgjorde her.

At de fikk den fjerde seieren allerede i kamp nummer fem betyr noen dager med hvile før finalespillet, som begynner i Stavanger på lørdag. Oilers vant 4–0 i kamper både mot Stjernen i kvartfinalen og mot Sparta i semifinalen. Og har hatt «fri» siden fredag.

At Frisk Asker ikke brukte mer tid på å slå Lillehammer kan bli avgjørende ifølge TV 2s ekspert Ole Eskild Dahlstrøm.

– Det er bra for Frisk å få avgjort det tidlig. Oilers har fordel av å ha spilt færre kamper, nå blir det ikke så stor forskjell likevel, sier kommentatoren etter kampen.

Han ble imponert over det han så fra Frisk. For det var ingen tvil om at hjemmelaget ville mest i Askerhallen søndag ettermiddag.

De ledet 2–0 etter to perioder. Og da Lillehammer hadde redusert, satte Anders Bastiansen inn det enormt viktige 3-1-målet som i praksis punkterte bortelagets håp om å forlenge sesongen med ny hjemmekamp tirsdag.

Torstein Nordrum og Jimmy Andersson satte to pucker i mål og sendte Lillehammer ut i «sommerferie».

Læremesteren Bastiansen



Det er av sine egne mann skal ha det man skal ha det, heter det så fint. Iallfall synes Frisk Asker det. For Endre Medby, Lillehammer-gutt på sin hals, gikk til Asker-laget før sesongen. Mot gamleklubben scoret han fire mål i semifinalene, og satte inn 1–0 i dagens kamp.

– Det er litt spesielt å spille mot de. Jeg vet jo absolutt alt om klubben, og jeg har vært med på å ryke i sluttspillet med dem, så jeg føler jo med dem også. Men det er sjukt digg å være i finalen akkurat nå.

– Du holder ikke igjen noe i jublingen?



– Nei, nei, det er pur glede og masse følelser når jeg scorer, gliser 23-åringen.

Han roser lagets hærfører, Anders Bastiansen, som har tatt med seg rutine fra spill i Sverige og Østerrike inn i garderoben og deler av erfaringene sine. De nyter også Medby godt av.

– Han kommer med små innspill nå og da. Det er bra at han sier fra hvordan han vil ha det.

I finalen har ikke Frisk Asker vært siden 2008, da tapte de 2–4 i kamper mot Storhamar. Da spilte Mats Zuccarello på laget.

Jakter på Stavanger



Nå venter Stavanger Oilers, som er i sin åttende strake finale.

Ole Eskild Dahlstrøm tror det ligger an til NM-tittel nummer seks på rad for siddisene.

– Jeg tror Stavanger har det beste laget. Men Frisk har vist at de har en bredde som kan gjøre at de har en sjanse likevel. Så om de klarer å stenge Oilers ute, som de har gjort med Lillehammer, så er det muligheter.

– Vi skal være klare når det begynner og gjøre det vi kan for å ta dem, sier Bastiansen.



– Dere er ikke redde for dem, dere?

– Nei på ingen som helst måte. De er jo ikke uslåelige.

Stavanger var 22 poeng foran Frisk Asker i grunnserien. I sluttspillet er det tilbake til 0–0 og best av syv. Oilers har hjemmebanefordel og serien begynner i Stavanger førstkommende lørdag.