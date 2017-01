Alt klart for siste runde i Jordal Amfi

JORDAL AMFI (VG) Dette er en kort historie om et 65 år gammelt historisk idrettsanlegg som neste uke endelig er historie.

Jordal Amfi ble bygget til Oslo-OL 1952. Det sto ferdig i all sin arkitektoniske prakt og spesielle utforming – amfiet – i desember 1951.

Siden er det spilt mange tusen, kanskje over en million, ishockeykamper her inne. Én fotballkamp med datidens britiske fotballstjerner: George Best, Denis Law, så vidt jeg husker, Bobby Charlton, Francis Lee. Jeg var ballgutt og fikk en Solo for jobben.

Muhammad Ali mot Harald Skog våren 1979. Ali gjorde ikke stort og brukte hjelm. Jeg hadde sneket meg inn.

Leste du denne? Skog: Ønsker ham fred og ro der han er

I 1989 slo Norge, med svenske Lennart Åhlberg som landslagssjef, blant andre Danmark 3-2 og spilte uavgjort 11 mot Frankrike. Ishockeylandslaget rykket opp til A-VM for første gang siden 1965. Jeg var journalist og en kollega på pressetribunen kastet i hysterisk glede sin Tandy (en slags elektronisk skrivemaskin) høyt til værs da Jon Magne Karlstad snaut syv minutter før slutt utlignet mot franskmennene, slik at den knuste mot betongen – men sekunder senere, som ved et mirakel, virket like godt som før.

Fire av seks spillere – Jim Marthinsen, Åge Ellingsen, Ørjan Løvdal og Ole Eskild Dahlstrøm – ble tatt ut til VMs stjernelag. Folk flest snakket varmt om hockeygutta og stemte i med Jon Herwig Carlsen og landeplagen «Heia Norge ...»

Sonja Henie opptrådte selvsagt i Jordal Amfi. Rett fra Hollywood. Til sammen så flere hundre tusen tilskuere isdronningens spektakulære show.

Bakgrunn: Sonja Henie århundrets vinterolympier

Men det var på 1950-tallet, og før min Jordal-tid. Den begynte så vidt jeg kan huske en gang helt mot slutten av 1960-tallet, på taket over de bratte tribunene og med utsikt til den ovale isflaten langt der nede.

I 1971 kom det heldekkende taket, og da ble det en del krabbing under ståtribunene av tre på jakt etter brekte hockeykøller (av tre, helst en Koho). To deler kunne – med lim og under press av et sengeben natten over – bli til én som på toppen av det hele kanskje var blitt brukt av en landslagsspiller fra Vålerenga, Hasle/Løren eller Jar, eller Lambertseter Ljan!

Bjølle og Mikkel, Bigga og Failer'n, eller Sleiper'n. Stena, Eble, Kjella. Lill-Pettern. Kokken og Poker'n. Nubben og Kræsj. Domus bar bagen til Bjølle. Slagskuddet til Musa. Hesten fra Hasle. Botta fra Furuset.

Alle hadde kallenavn.

Husker du? Geir Myhre – en helt spesiell mann

Noen av dem lever ikke lenger, og etter å ha gått gradene fra den tradisjonsrike og prestisjefylte Skoleturneringen – i regi av Oslo kommune og ishockeykretsen – via sammenslåtte Gamlebyen og Kampørn (Forward), skulle jeg komme til å spille med og mot alle sammen.

Noen ganger foran 7000 tilskuere, som gjerne hadde stått i kø rundt Kampen kirke i to-tre timer før de slapp inn gjennom telleapparatene (som ikke alltid talte rett). Dette var før røykeloven. Et teppe av røyk lå over isen, og det hendte faktisk at et kronestykke (mye større enn nå) og en dartpil kom susende fra Apebergets (senere Klanen) berme på de øverste seteradene.

Ettersom tribunen er så bratt, kunne dartpilen ende sin ferd som spikret i en Jofa-hjelm. Kronen med Olav V var livsfarlig å tråkke på med sylskarpe skøytejern, før den tid slipt på frihånd av Finna i bua hans rett bak TV 2s studioplattform i dag.

Dette var for 35 til 40 år siden. Det har hendt en god del etter det også.

Femmåls-Olsen i april 2004, for eksempel: Vålerengas siste bohem, Øystein Olsen, scoret fem mål for Norge – og la målgivende pasning til det sjette (Patrick Thoresen) – da ishockeylandslaget slo Ungarn 6-4 i B-VM.

Bakgrunn: Femmåls-Olsen hadde lagt opp to ganger

Den avgjørende OL-kvalifiseringskampen mot Danmark i 2009, den like vellykte OL-kvalifiseringen med Mats Zuccarello, Patrick Thoresen, Mathis Olimb 1. til 4. september i fjor.

Leste du? Svensk hockeyekspert gratulerte OL-klare Norge: – Jätteroligt!

Og alle kampene i den norske toppserien; år ut og år inn.

Med Vålerenga-Storhamar torsdag og Vålerenga-Frisk lørdag, med Shampo bak hjemmelagets spillerbenk, er det over. Jordal Amfi er ved veis ende, som den egentlig burde vært etter A-VM på hjemmebane i 1999. De siste 15-20 årene har Amfi'n råtnet på rot; med en hverdag krydret av rotter, kloakkstank og fasiliteter som ikke fortjener benevnelsen.

Nå er alt dette historie. Jordal Amfi skal rives for å gi plass til Nye Jordal (ferdig høsten 2018). Historiene havner imidlertid ikke på skraphaugen. I alle fall ikke for oss som har levd en stund, i Jordal Amfi.

PS! Til Norges ishockeyforbunds jubileumskamp i 1984 (50 år) – Norge mot Sverige – sviktet ispreparingsmaskinen. Banemannskapet trakk ut en brannslange og «lagde» curling-is. Det er synd å si at det var festlig å spille på den.