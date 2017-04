Zuccas svenske stjernemotstander: Går på sprøyter

Erik Karlsson har kanskje vært den beste spilleren i innledningen av NHL-sluttspillet. Men svensken må ta smertestillende sprøyter for å komme seg på isen. Natt fredag møter Ottawa-stjernen Mats Zuccarello.

Ottawa Senators gikk til kvartfinalen ved hjelp av en overtidsscoring av Clarke MacArthur søndag. Dermed ble Boston Bruins slått 3–2 og sammenlagt 4–2 i kamper. Backvirtuosen Erik Karlsson har vært glitrende, men det har kostet.

– Jeg har hatt «fruktansvärt» vondt og har spilt på sprøyter, forteller Karlsson til Aftonbladet. Han fikk en puck i foten mot Philadelphia i slutten av mars og sto over noen matcher i grunnserien, men har spilt alle seks kampene mot Boston.

– Det går ikke an å tenke på sånt på denne tiden av året. Legen vår har sørget for at jeg kan gå på skøyter som jeg vil. Det er «ju en jäkla tur», mener Karlsson – som lagkameratene kaller «King Karl».

Rangers mot Ottawa 27/4: Ottawa Senators – New York Rangers 29/4: Ottawa Senators – New York Rangers 2/5: New York Rangers – Ottawa Senators 4/5: New York Rangers – Ottawa Senators 6/5: Ottawa Senators – New York Rangers 9/5: New York Rangers – Ottawa Senators 11/5: Ottawa Senators – New York Rangers.

Nå møter han Zuccarello og sine svenske kompiser, NYR-keeper Henrik Lundqvist og Mika Zibanejad. Kvartfinalen kan bli et nytt drama som kan vare helt frem til den syvende kampen 11. mai.

– Det blir kult. Jeg kjenner dem godt. Vi vet alle hvor god «Henke» er, ser han puckene så går de ikke inn, så vi har mye å jobbe med der. Vi får se. Jeg terner med ham om sommeren og har kanskje noen triks å ta frem, he, he, ler Erik Karlsson.

New York Rangers tok seg til kvartfinalen med Mats Zuccarello i hovedrollen. Nordmannen scoret to da Montreal natt til søndag ble slått 3–1 i den avgjørende kampen.

– Du merker Mats’ rolle i laget på isen. Han er selvfølgelig en av de som får mest spilletid. Han har vært der i mange år nå. Jo lengre du er der, og vinner poengligaen internt i laget, så vokser du i hierarkiet og er med «på toppen», sier Espen «Shampo» Knutsen – nå sportssjef i Vålerenga Hockey og tidligere NHL-spiller – til VG.