Zuccarellos første mål på 15 kamper

(Dallas Stars-New York Rangers 0-2) Etter 15 kamper og rundt 250 minutter på isen var det endelig klar for scoring for Mats Zuccarello (29). I åpent mål.

Rett før slutt scoret han det andre målet da Rangers vant 2-0 i bortekampen i Dallas. Vertene hadde da tatt ut målvakten, så nordmannen siktet godt og traff buret perfekt omtrent fra midtstreken.

Det sto 0-0 helt til 7.08 ut i tredje periode da Rick Nash sendte New York-laget i ledelsen.

– Det var digg å score, men det var en enda viktigere seier, sa Zuccarello til Nettavisen. Han hadde altså spilt 14 matcher på rad uten scoring. Nordmannen hadde 18,43 minutter på isen torsdag.

Det som vakte atskillig større oppmerksomhet enn Zuccarellos første scoring på en måned, var at Henrik Lundqvist var tilbake i buret.

New York Rangers' største stjerne har sittet på benken de siste fire kampene, mens finske Antti Raanta til dels har storspilt. Nå var svensken tilbake.

«The King is back», fastslår Aftonbladet.

– Jeg er ikke overrasket. Han er en av verdens beste målvakter og har vært dette lagets leder i så mange år, sier Rick Nash.

Lundqvist hadde 27 redninger og holdt altså tett i sitt comeback. Det skjedde etter at han første hadde blitt «knocket».

Tidlig i 1. periode ble han nemlig brutalt taklet mot hodet av Dallas-forwarden Cody Eakin - så masken falt av. Henke ble liggende en stund og forsvant så ut i garderoben for en kjapp kontroll. Eakin fikk matchstraff. Svensken var ute fem og et halvt minutt.

Den tiden som Raanta sto i mål, hadde Dallas ikke et eneste skudd som finnen måtte redde.

Overfor Nettavisen uttrykker Zuccarello at det var godt å se kompisen Lundqvist tilbake på isen.

New York Rangers har nå 43 poeng på 32 kamper. Bare Chicage Blackhawks har mer i hele NHL: 44. Rangers' avdelingskolleger i Pittsburgh Penguins har også 43 poeng.

Torsdagens resultater:

Boston Bruins – Anaheim Ducks 3-4, New York Islanders – Chicago Blackhawks 4-5, Detroit Red Wings – Los Angeles Kings 1-4, Toronto Maple Leafs – Arizona Coyotes 2-3 e.str., Nashville Predators – Minnesota Wild 2-5, St. Louis Blues – New Jersey Devils 5-2, Winnipeg Jets – Florida Panthers 4-3 e.str., Dallas Stars – New York Rangers 0-2.