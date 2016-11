Zuccarello og Rangers tok ny borteseier

NEW YORK (VG) (Edmonton Oilers-New York Rangers 1-3) Mats Zuccarello (29) og hans Rangers bare fortsetter å imponere.

Med 3-1 over Edmonton Oilers er det blitt to seirer på like mange dager i starten på New York Rangers' utebane-turné, som fortsetter allerede tirsdag i Vancouver. Natt til søndag ble det seier over Calgary med 4-1.

Det betyr at Rangers nå er oppe i 12 seirer på de første 16 kampene, noe som er tangering av rekorden i hele klubbhistorien. Rangers er en av de aller beste lagene i NHL nå.

Og ikke minst: de scorer mer enn noen andre i ligaen. De har 4,06 mål i snitt pr. kamp.

Det har Michael Grabner sin del av æren for. Han er nå oppe i ti scoringer etter to fulltreffere mot Oilers.

Bare 1.20 min. var gått da han sendte Rangers i ledelsen i Edmonton. Dan Girardi økte til 2-0, mens Grabner fanget en dårlig Oilers-pasning og gjorde 3-1 i andre periode - alene med målvakt Cam Talbot.

– Grabner skyter tidligere enn han gjorde tidligere, sa den tidligere Rangers-keeperen Steve Valiquette som ekspert på MSG.

New York-laget holdt greit på ledelsen i den siste perioden og innkassert altså en ny seier.

Mats Zuccarello var nok en gang desidert mest på isen av løperne. Denne gang ble det over 21 minutters spill. Nordmannen gjorde igjen en god figur for Rangers. Han har ti målpoeng til nå denne sesongen.

Målvaktsstjernen Henrik Lundqvist ble hvilt, og finske Antti Raanta gjorde en god kamp i buret. Han tok 38 av 39 skudd.

– Antti gjorde en veldig god kamp for oss, sa Ryan McDonagh til MSG etterpå.

– Vi visste at det ville bli hardt. Vi var presset på slutten, sa Raanta, som har spilt fire kamper denne sesongen og Rangers har vunnet alle.

Resultater søndag/natt til mandag:

Winnipeg Jets-Los Angeles Kings 3-2.

Vancouver Canucks-Dallas Stars 5-4.

Ottawa Senators-Minnesota Wild 1-2.

Colorado Avalanche-Boston Bruins 0-2.

Chicago Blackhawks-Montreal Canadiens 3-2.

Edmonton Oilers-New York Rangers 1-3.