Zuccarello med to assist da Rangers knuste Martinsen og Avalanche

(Colorado Avlanche - New York Rangers 2-6) Mats Zuccarello (29) var sentral da New York Rangers sikret seg en solid seier mot Andreas Martinsen (26) og hans lagkamerater.

Det var riktignok hjemmelaget ved Cody McLeod som scoret først. Colorado Avalanche tok nemlig ledelsen 1-0 etter litt mindre enn to minutter på isen. Fire minutter senere noterte Zucca seg for sin første assist da Chris Kreider utlignet.

FIN AVSLUTNING PÅ 2016: Mats Zuccarello (t.h.) og Ryan McDonagh feirer en scoring i første periode. De fikk begge assist da Kreider satte inn 2-1. Foto: Ron Chenoy , Reuters

Etter ytterligere ti minutter bisto nordmannen igjen da Kreider satte sitt andre mål og sendte New York Rangers i ledelsen i overtall.

Den ledelsen ble kortvarig, og Blake Comeau sørget for at lagene gikk til pause med to mål hver.

Halvveis i andre periode scoret J.T. Miller alene med keeper, og Rangers tok på ny ledelsen. Fem minutter senere var det nok en gang Kreider som var sist på pucken. 4-2 til Rangers etter andre periode.

Den siste perioden fulgte samme mønster som den andre. J.T. Miller la på til 5-2 etter 9.34, mens det var Jimmy Vesey som fastsatte sluttresultatet til 6-2 da det gjensto 6 minutter og 55 sekunder av kampen.

Zuccarello fikk snaut 20 minutter på isen, mens Martinsen måtte nøye seg med litt under seks. Mens førstnevnte altså noterte seg for to assists, satte Martinsen et annet spor etter seg i statistikken. Han endte opp med to minutters utvisning etter å ha sendt Ryan McDonagh hardt inn i vantet.

Kreider scoret sitt andre hat trick i karrieren, og Rangers tok sin tredje strake seier. Laget har vunnet ni av sine siste 12 kamper.

Avalanche har en fryktelig svak hjemmestatistikk, og står med ti kamper uten seier. Sist laget vant en kamp på egen is var mot LA Kings i midten av november.