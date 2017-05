Zuccarello kåret til banens beste

(New York Rangers - Ottawa Senators 4-1, 1-2 i kamper) Mats Zuccarello (29) ble kåret til banens beste spiller etter å ha scoret det første målet og lagt målgivende pasning til det andre da Rangers slo tilbake i sluttspillet.

Mats Zuccarellos lag og rekkekamerat, svenske Mika Zibanejad (24), ble tildelt den spesielle «Broadway Hat» i garderoben etter sluttspillseriens kamp nummer tre. Den utmerkelsen går til spilleren som Rangers-spillerne mener var deres beste mann.

Mats Zuccarello ble imidlertid utropt til oppgjørets beste spiller da den offisielle kåringen «Three Stars of the Game» ble foretatt: 1) Mats Zuccarello, 2) Rangers-keeper Henrik Lundqvist, 3) Mika Zibanejad.

Zucca: Alle på hugget



Aftonbladets Per Bjurman - på plass i Madison Square Garden - mener at rekken med Zibanejad, Zuccarello og Chris Kreider var den desidert beste på isen i natt.

Etter den forrige kampen, som Rangers tapte tross komfortabel ledelse, hadde laget fra New York mye å bevise - noe de også klarte.

– Det er en «må vinne»-kamp for oss og vi må vi vise at vi er et bedre lag enn vi viste i de to første kampene. Det var godt å se at vi klarte det, sier Mats Zuccarello til Nettavisen etter kampen.

FEIRER: Mats Zuccarello etter det første målet for New York Rangers. Foto: Bruce Bennett , AFP

Han tror at han vet hvorfor det plutselig fungerte så bra igjen.

– Det gjelder at alle er på hugget. Vi er et lag som er avhengig av at alle spiller på sitt beste. Vi kan ikke ha én rekke eller to som fungerer. I dag var alle «på», fra keeper til backer til løpere. Det er sånn vi må spille, sier Zuccarello.

Fem og et halvt minutt ut i første periode, var det nettopp nordmannen som førte hjemmelaget i ledelsen.

Lindbergs første



Men Zuccarello var ikke ferdig: Åtte minutter senere sørget han for assist da lagkameraten Michael Grabner økte ledelsen til 2–0.

I andre periode fortsatt Rangers å herje på hjemmebane. Rick Nash økte ledelsen etter drøye tolv minutter, etterfulgt av Oscar Lindberg - hans første sluttspillmål i NHL - om lag fire minutt senere.

Med 26 redninger sørget den svenske Rangers-målvakten Henrik Lundqvist for å holde nullen helt til de siste minuttene av andre periode.

Da sørget Jean-Gabriel Pageau for scoring til bortelaget, og det tredje oppgjøret i best av syv serien endte dermed 4-1 etter en målløs tredje periode.

Stillingen i antall kampseirer er 2-1 i Ottawa Senators favør. Den neste og fjerde kampen går i Madison Square Garden natt til fredag norsk tid.

– Nå er vi med i serien, og det er deilig. Men vi må virkelig sørge for å være klare til neste kamp. De blir sikkert vankeligere å ha med å gjøre. De kjørte ikke veldig hardt nå, men kommer sikkert til å gjøre det, sier Henrik Lundqvist til Aftonbladet.

Zuccarello fikk 18 minutter og 16 sekunder spilletid denne gangen.

