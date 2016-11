Zucca-scoring i ny Rangers-triumf

(New York Rangers - Winnipeg Jets 5-2) Mats Zuccarello bidro med scoring da Rangers vant overlegent på hjemmebane natt til mandag.

Dermed følger Rangers opp den sterke sesongåpningen og står nå med 10 seirer på 13 kamper.

Les også: Zucca med kanonstart på NHL-sesongen

Kampen i Madison Square Garden i New York åpnet jevnt, og lagene fikk hver sin scoring i første periode. Kevin Hayes scoret for hjemmelaget 2.12 ut i perioden, mens Patrik Laine utlignet for Jets til 1-1 ved 10.45.

Rangers slet i begynnelsen av andre periode. Etter hvert løsnet det imidlertid for fullt, og laget kjempet seg til slutt opp til en solid 5-2-ledelse i løpet av perioden.

Det var Mats Zuccarello som innledet målfesten etter rundt ti minutter. Rangers-angriperne var tre mot én, og etter å ha fått pucken pent levert av Chris Kreider satte nordmannen den i nettet.

Sjokkresultat i NHL: Topplaget tapte 10-0!

Deretter fulgte en utligning for Jets av Mark Scheifele, før Rangers-spillerne J.T. Miller, Jesper Fast og Pavel Butsjnevitsj scoret hvert sitt mål og sendte hjemmelaget opp i 5-2-ledelse.

Tredje periode ble målløs.