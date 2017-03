Zucca med personlig assist-rekord i NHL – Rangers klare for sluttspill

(San José Sharks - New York Rangers 5-4) Til tross for tap, Mats Zuccarello (29) var toneangivende da New York Rangers sikret seg sluttspillplass i NHL.

Mats Zuccarello leverte nok en målgivende pasning i NHL, men det var ikke nok til å hindre New York Rangers 4-5 tap mot San José Sharks natt til onsdag.

Til tross for tapet i SAP Center, hjemmebanen til Sharks, sikret Rangers seg en plass i NHL-sluttspillet for 7. gang på rad.

Fikk du med deg? Zucca på historisk straffe-topp

I videovinduet øverst kan du se Zuccas målgivende pasning.

Hovmester - igjen



Zucca var en viktig bidragsyter til nettopp det. Nok en gang inntok han hovmesterrollen, da han var nest sist på pucken da Rangers reduserte til 2-3 ved Derek Stepan i slutten av andre periode.

Rangers var dermed i ledelsen tidlig i tredje periode, men det holdt ikke til seier. Sharks slo tilbake, og i overtidsspillet avgjorde Brent Burns kampen til Sharks fordel.

Les også: Frisk nær NM-finale siden Zucca-tiden

Til tross for tap kunne Zuccarello i hvert fall glede seg over hans 41. målgivende pasning denne sesongen. Han har dermed slått sin egen rekord fra 2013/14-sesongen, da han stoppet på 40 målgivende pasninger.

I følge Ole Eskild Dahlstrøm er det ingen overraskelse at Zucca fortsetter å fore lagkameratene. Søndag sa hockeyeksperten til VG at han tror nordmannen kan ta Rangers langt i NHL-sluttspillet.

– De greier nok sluttspill nå, og en leken Zucca vil øke sjansene for at Rangers når langt der, slår Dahlstrøm fast.

Husker du?: Verdensrekord på Hamar – Storhamar vant etter over 8 timer

Nå er sluttspillet i boks, og Zucca har muligheten til å tangere egen - eller sette ny rekord i antall målpoeng. Nordmannen står med til sammen 56 målpoeng på 77 kamper denne sesongen.

Med andre ord: han er ikke langt bak sin personlige rekord på 61 målpoeng.

Kan få norsk duell



Dahlstrøm mener at Zucca kan ta sin egen rekord, men det avhenger av hvor mye han blir brukt.

– Om han kan greie det, kommer litt an på hvor mye han blir brukt framover. Hvordan Rangers vil posisjonere seg med tanke på sluttspillet. Det kan være Zucca blir spart litt, han er jo en av lagets viktigste, sier Dahlstrøm.

Les også: Zucca & co sier nei til OL-tilbud

Men det ser ut til at Zucca får muligheten til å komme opp på det antallet. Til tross for at Rangers er sikret slutspillplass, vil ikke trener Alain Vignault hvile spillere.

– Jeg er ikke en stor tilhenger av å hvile spillere. Man må fortsette å spille, holde tempoet oppe og beholde momentumet, sier han.

I skrivende stund gjenstår det fem kamper av sesongen, før det blir sluttspill. Rangers ligger som nummer fire i Eastern Conference med 97 poeng.

PS: Andreas Martinsen satt på benken da Montreal Canadiens slo Dallas Stars 4-1 på hjemmebane tirsdag. I sluttspillet er det gode sjanser for en norsk duell mellom Zuccas Rangers og Martinsens Canadiens i første runde.



Nattens NHL-resultater: Boston Bruins - Nashville Predators 4-1, Carolina Hurricanes - Detroit Red Wings 4-1, Columbus Blue Jackets - Buffalo Sabres 3-1, New Jersey Devils - Winnipeg Jets 3-4, Philadelphia Flyers - Ottawa Senators 3-2, Montreal Canadiens - Dallas Stars 4-1, Toronto Maple Leafs - Florida Panthers 3-2, Minnesota Wild - Washington Capitals 4-5, Edmonton Oilers - Los Angeles Kings 2-1, Vancouver Canucks - Anaheim Ducks 1-4, San José Sharks - New York Rangers 5-4.