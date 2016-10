Zucca med kanonstart på NHL-sesongen

(New York Rangers – Tampa Bay Lightning 6-1) Kanonstarten for Mats Zuccarello og co. fortsetter. Natt til mandag knuste de Lightning på hjemmebane.

Tidlig i sin NHL-karriere var Mats Zuccarello kjent for å starte sesongen svakt og avslutte sterkt. Slik er det ikke lenger.

I år har Zuccarello hatt sin desidert beste start noensinne i NHL. På de ni første kampene har det blitt syv målpoeng for nordmannen.

– Det viktigste er å bidra til at laget vinner kamper, sier Zuccarello til NTB.

Det har New York Rangers definitivt gjort. De står med 12 poeng etter ni kamper, og har inntatt annenplassen i Metropolitan Division rett bak regjerende mester Pittsburgh Penguins.

HAT TRICK: Her setter Rangers' Michal Grabner pucken i nettet bak Lightning-keeper Ben Bishop for tredje gang. Foto: Seth Wenig , AP

– Jeg synes at alle kampene vi har tapt burde vi ha vunnet. Det er kanskje en match vi vant som vi kunne ha tapt, men bortsett fra det synes jeg vi har vært det beste laget i alle kampene. Det lover jo bra, sier Zuccarello.

Utklassing

I nattens kamp mot Tampa Bay Lightning ble det utklassing for hjemmelaget. Allerede etter andre periode sto det 4–0 til Rangers, og de ga seg ikke før det sto 6–1. Michael Grabner slo til med et hat trick. Rick Nash, Jimmy Vesey og JT Miller sørget for resten.

–Det er deilig å kunne slippe å spille så mye i tredje periode, og vite at det blir en tidlig kveld, sier Zuccarello.

Lightning har vært et av de beste lagene i Eastern Conference de siste årene. For to år siden spilte de seg til Stanley Cup-finale på bekostning av Rangers.

–De er et av de tøffeste lagene, og vi tapte mot Carolina (Hurricanes red.anm.) sist så det var deilig å komme tilbake og svare på den måten her, sier Zuccarello.

Foran skjema

Zuccarello ligger nå foran skjemaet for fjoråret da han ble lagets poengkonge med 61 målpoeng. Men 29-åringen, som er en av spillerne med lengst fartstid i New York Rangers, lar seg ikke rive med av den grunn.

–Det er klart hadde jeg vært 20 år så hadde jeg vært super-happy. Nå er jeg blitt litt eldre, jeg er ikke gammel, fortsatt i 20-årene, men det er viktigere ting enn å bare score mål for egen vinning, sier Zuccarello.

Rangers spiller sin neste kamp natt til onsdag norsk tid på hjemmeis mot St. Louis Blues.