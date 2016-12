Zucca med assist i snuoperasjon

(New York Rangers - Ottawa Sanators 4-3) Det så tidlig mørkt ut for Mats Zuccarello og lagkameratene i New York Rangers, men hjemmelaget vant etter en formidabel snuoperasjon.

Etter første periode ledet gjestene fra Canada 3-1 etter scoringer av Mark Borowiecki, Zack Smith og Codi Ceci for Senators og Nick Holden for Rangers.

TØFFE TAK: Mats Zuccarello havnet i basketak med Ottawa Senators’ Chris Neil i andre periode. Foto: Bruce Bennett , AFP

I andre periode innhentet imidlertid Derek Stepan ledelsen ved å sette inn to mål for Rangers, det siste med målgivende pasning av Zuccarello.

Til slutt avgjorde Nick Holden kampen seks minutter ut i tredje periode med sin andre scoring for kvelden.

Kampen endte dermed 4-3 til hjemmelaget fra New York.

Zuccarello var på isen i 20 minutter og 36 sekunder og prøvde seg på to skudd mot mål.

Han markerte seg for øvrig med litt knuffing mot Chris Neil i andre periode.

Etter at New York Rangers har unnagjort 37 kamper så langt i sesongen holder de 3.-plassen i den jevne Metropolitan-divisjonen med sine 49 poeng. Den toppes av Columbus Blue Jackets med 52 poeng.

Mellom de to lagene ligger de regjerende mesterne Pittsburgh Penguins med 51 poeng.