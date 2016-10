Zucca: Målgivende til matchvinner-scoringen

(Washington Capitals-New York Rangers 2-4) Mats Zuccarello (29) gjorde sitt femte målpoeng på fem kamper da han la målgivende pasning til Jimmy Vesey (23) og Rangers' matchvinnende mål.

Mats Zuccarello spilte ingen av New York Rangers treningskamper foran seriestarten i NHL i oktober.

Rangers-trener Alain Vigneault mente Zuccarello trengte hvile etter å ha ledet Norge til seier i OL-kvalifiseringen i Oslo og Team Europa til finalen mot Canada i World Cup i Toronto i september.

Det kan virke som om det var et lurt trekk.

Tvang frem spillevending



Mats Zuccarello, som ble New York Rangers' beste målpoengjeger i grunnserien forrige sesong, har i løpet av inneværende sesongs fem første kamper scoret to mål og lagt tre målgivende pasninger.

Den siste kom mot et av NHLs antatt beste lag natt til søndag.

New York Rangers lå under 0-2 etter mål av danske Lars Eller og den russiske superstjernen Aleksander Ovetsjkin etter første periode. Gjestene fra New York scoret imidlertid tre på rad i midtperioden, før Rangers' Rick Nash plasserte 4-2 - kanadierens andre mål denne sesongen - i tomt Washington-mål seks sekunder før ordinær spilletids slutt.

Det avgjørende målet, drøyt fem minutter før siste periodepause, kom etter at Mats Zuccarello hadde tvunget frem en spillevending i midtsonen. Hans svenske rekkekamerat, Mika Zibanejad (23), spilte pucken til Zuccarello - som befordret den lett og ledig mot venstre til nykommer Jimmy Vesey.

Amerikaneren gjord resten på egenhånd, som det heter.

Fra Harvard



– Jeg forsøker fortsatt å finne ut hvordan jeg skal score mål i denne ligaen. Det er den beste ligaen i verden, så jeg prøver å lære hver dag og å bli bedre. Denne kvelden var stor for meg, synes jeg, sier Jimmy Vesey til AP.

Zibanejad (4) og Zuccarello (3) ble kreditert målgivende pasninger etter at Jimmy Vesey, som kom til Rangers fra universitet Harvard foran denne sesongen, hadde «lagt» pucken mellom bena på Washington-keeper Braden Holtby.

Det var Veseys andre mål i kampen. Nøyaktig tre minutter tidligere hadde han utliknet til 2-2 etter målgivende pasninger fra Rick Nash (1) og Derek Stepan (3).

Mats Zuccarello er for øyeblikket på tredjeplass i New York Rangers målpoengstatistikk. Nordmannen har scoret to mål og lagt tre målgivende pasninger (fem målpoeng).

Skuddprosenten hans er imponerende: 28,6 prosent. Det vil si at omtrent hvert fjerde skudd har resultert i mål.

Martinsens Colorado tapte



Chris Kreider topper Rangers' målpoengstatistikk med tre mål og fire målgivende pasninger (syv målpoeng) foran Mika Zibanejad. Svensken har scoret to mål og lagt fire målgivende pasninger (6).

New York Rangers har nå to hjemmekamper på rad, Arizona Coyotes natt til mandag og Boston Bruins natt til torsdag. Rangers har startet sesongen bra med tre seirer på tre kamper.

PS! Andreas Martinsen og hans Colorado Avalanche tapte 2-5 på bortebane for Jaromir Jagrs (44) Florida Panthers. Martinsen pådro seg to utvisninger (i første og tredje periode) og fikk spille 11 minutter og 57 sekunder - hvor av 30 sekunder i undertall.