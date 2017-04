Zucca herjet i sluttspillet

(New York Rangers - Montreal Canadiens 3-1) Mats Zuccarello scoret ikke bare ett – men to mål – da Rangers tok seg videre til kvartfinalen.

Den norske stjernespilleren sendte dermed Andreas Martinsens lag ut av sluttspillet, der beste lag etter syv kamper går videre. Seieren natt til søndag sørget for at New York-laget vant 4-2 sammenlagt.

Saken oppdateres!

Canadiens åpnet kampen med scoring av Alexej Emelin i syvende minutt av første periode. I andre periode kom Rangers tilbake, da Mats Zuccarello først utlignet etter to og ett halvt minutt og deretter ga laget sitt ledelsen 2–1 elleve minutter senere.

Det så lenge ut som nordmannen skulle bli den eneste målscoreren, men med kun 18 sekunder igjen av kampen sørget Derek Stepan for at hjemmelaget vant 3-1.

Før kampen spådde Zucca et jevnt oppgjør.

– Montreal kommer til å gå ut tøft, og spille bra og hardt. Så vi må være klare. Jeg tror alle er det, og vi har en mulighet til å spille en god kamp hjemme, sa han.

Hans norske motpart i Montreal, Andreas Martinsen, fikk ikke spille kampen lørdag.