Zucca etter Rangers-seier mot Hurricanes: – Vel fortjent

(New York Rangers - Carolina Hurricanes 3-2) Etter fire hjemmetap på rad var det tid for feiring: Mats Zuccarello og co. snudde kampen og vant over Hurricanes på hjemmebane.

I første periode satte Victor Stålberg pucken i mål to ganger for Hurricanes. Midtveis i andre periode reduserte imidlertid Rangers' Nick Holden til 1-2.

I siste periode utlignet Rick Nash til 2-2, før Jimmy Vesey scoret og sikret seieren for New York Rangers, som før dette har tapt fire kamper på rad.

– Vi kriger til oss den her, men jeg syns det var fortjent. Vi kjører på i tredje, og vinner kampen. Nå har vi tapt fire kamper på hjemmebane, så det er deilig å bare få en sånn møkkaseier, sa Mats Zuccarello til TV 2 i garderoben etter kampen.

Mest istid

Mats Zuccarello hadde nær 20 minutter på isen, mest av lagets offensive spillere.

– Jeg merker det i bena at det blir en del minutter, men sånn er det. Det er litt stang ut for meg også nå. Det er surt når man taper, men når man vinner så er det egentlig det samme. Vi skaper mye, og det kommer til å sprette inn en for meg snart også. Det er bare å krige på, mener han.

Han noterte seg imidlertid ikke med scoringer eller målgivende pasninger. Sist gang nordmannen scoret var i 7-2-seieren mot Vancouver Canucks 15. november. Det er sju kamper siden.

– Jeg har vært gjennom sånne perioder før, og jeg er ingen verdensstjerne som forventer å score mål hver kamp, sier han til TV 2 med et smil, og legger til:

– Jeg tenker ikke så mye på det. Vi vinner, og vi ligger bra til. Plutselig har man syv poeng på syv kamper, men jeg har blitt for gammel til å tenke på det. Det viktigste er at man vinner, og gjør jobben sin. Hvis vi vinner 82 kamper i året, så kan jeg godt gå 82 kamper uten poeng.

Lundqvist stengte buret

Med tirsdagens seier har Rangers vunnet de siste tolv kampene mot Hurricanes på Madison Square Garden.

Mye av æren skal lagets svenske keeper Henrik Lundqvist ha. 34-åringen hadde 26 redninger i det som var hans tiende strake hjemmeseier mot Hurricanes.

– Vi trenger å forstå at ikke hver eneste kamp kommer til å ha fire, fem eller seks mål. Alt kommer ikke til å gå vår veg. Jeg tror vi har merket det de siste ukene. Det er mange kamper. Jeg synes vi gjorde en god jobb og vi fikk ikke panikk selv om vi fikk en dårlig start, sa svensken om kampen, ifølge NHL.com.