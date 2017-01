Zucca-assist da Rangers tapte

(New York Rangers - Toronto Maple Leafs 2-4) Mats Zuccarello & co. klarte ikke å stå imot gjestene fra Toronto Maple Leafs.

William Nylander og James van Riesdyck sørget for 2-0 til gjestene i den første perioden på isen i Madison Square Garden natt til fredag.

Midtveis i andre periode ble norske Mats Zuccarello kreditert for en assist da Chris Kreider reduserte for Rangers.

Slakter Zucca & co: Gikk i søvne!

Men dessverre for vertene gikk det bare fem minutter før Connor Brown sørget for at Toronto igjen ledet med to mål.

I den siste perioden la Maple Leafs på ytterligere ett mål ved Connor Carrick, mens det ble J.T. Miller som fastsatte sluttresultatet da han reduserte for Rangers halvannet minutt før kampen var over.

Zuccarello fikk neste 21 minutter på isen i Madison Square Garden fredag.

