Zucca-assist da Rangers reiste kjerringa

(Florida Panthers - New York Rangers 2-5) Mats Zuccarello sørget for assist da Rangers tok sin andre borteseier i Florida på to dager.

Mandag ble det ingen scoringer i løpet av den normale spilletiden mot Tampa Bay Lightning, men svenske Mika Zibanejad (23) sørget for Rangers-seier da han avgjorde på overtid.

Mot panterne i Miami dagen etterpå gikk det derimot bedre fra start.

Rangers trengte mindre enn en halv periode før de fikk nettkjenning denne gangen. Norske Zuccarello leverte pucken til Steven Kampfer, som sendte den via kølla til Chris Kreider og forbi Panthers’ målvakt.

Drøyt tre minutter senere la Tanner Glass på til 2–0.

I andre periode var det Kevin Hayes som scoret først for Rangers. Deretter reduserte Thomas Vanek for vertene, før Nick Holden sørget for at Rangers igjen hadde tre måls forsprang.

Tre og et halvt minutt før kampen var ferdigspilt reduserte Aaron Ekblad for Panthers i overtallsspill. Det ble likevel ikke sluttresultatet, for med mindre enn to minutter igjen på klokken, sørget Pavel Butsjnevitsj for 5–2 for gjestene fra nord.

Mats Zuccarello fikk 19 minutter på isen i tirsdagens kamp.