TV 2-ekspertens sønn trener med NHL-klubb

Ludvig Hoff (20) har aldri spilt i den norske toppserien i ishockey, men TV 2-eksperten Geir Hoffs sønn er spesialinvitert til en treningsleir med NHL-klubben New York Islanders – og høyaktuell for Norges OL-lag.

– Han er absolutt en spiller vi vil se nærmere på før OL-uttaket. Vi ser potensialet i ham. Han er tøff i duellspillet, ofrer seg, dekker skudd og har gode skøyteferdigheter. Han holder et høyt nivå og er vant til å spille foran mange tilskuere, sier ishockeylandslagets trener, Petter Thoresen (55), til VG.

USA-VANT: Ludvig Hoff har spilt ishockey i USA siden han forlot Vålerengas juniorlag for tre og et halvt år siden. Foto: , USHL

Ludvig Hoff spilte for Vålerenga, men kun for juniorlagene til Oslo-klubben, før han dro til Lincoln Stars i United States Hockey League.

Etter to og en halv sesonger i USAs beste juniorliga, spilte hans siste sesong for North Dakota Fighting Hawks i den amerikanske universitetsligaen NCAA – foran 11.500 tilskuere på lagets hjemmebane Ralph Engelstad Arena (oppkalt etter avdød norskættet milliardær).

Samme som Zucca

Denne uken er Hoff invitert til en treningsleir i regi av NHL-klubben New York Islanders, sammen med 28 andre løperspillere, 16 backer og fem keepere. Noen har allerede undertegnet kontrakter med New York Islanders, mange har samme bakgrunn som Hoff – og en del spiller for europeiske toppklubber.

Hoff ble ikke draftet da han var aktuell for NHL-klubbenes rettighets-lotteri for ett år siden. Men hverken Patrick Thoresen eller Mats Zuccarello ble fanget opp det året de fylte 18 år og NHL-klubbene sikret seg rettighetene til verdens antatt beste ishockeytenåringer.

Unggutten sier til VG at flere NHL-klubber har vist interesse, men at det er Islanders som har vist størst interesse.

– Jeg fikk en telefon fra dem (Islanders) etter sesongen. De fortalte at de hadde sett meg i flere kamper, og at de likte måten jeg spiller på. Det var uventet, forteller han.

Nå skal Hoffs plan være å fullføre studiene over fire år ved University of North Dakota i Grand Forks.

– Det vil gi meg en god utdanning, og gode mulighter til å spille andre steder senere. Det skal gå greit å få fri fra skolen og kampene med North Dakota for å være med på landslagssamlinger, sier han.

48 av spillerne som ble «plukket opp» av NHL-klubbene i 2017-draften forrige uke, har vært tilknyttet USHL. Mathias Emilio Pettersen (17) – som etter alt å dømme vil bli valgt tidlig i neste års draft – spilte for Omaha Lancers i USHL siste sesong.

Overrasket landslagssjefen

Neste sesong skal Pettersen spille for Muskegon Lumberjacks i USHL, før han sesongen 2018/19 etter planen skal spille for University of Denver i samme liga som Hoff, NCAA.

Landslagssjef Petter Thoresen forteller at Hoff var med i tankene hans foran OL-kvalifiseringen på hjemmebane i september i fjor. Tidligere landslagsspillere og nåværende TV 2-ekspert Geir Hoffs sønn overrasket Thoresen da han var med hockeygutta i forbindelse med treningskampene mot svenske Färjestad og Frölunda foran OL-kvalifiseringskampene 1. til 4. september.

– Han er en spennende fyr, og vi må se mer på ham nå enn det vi gjorde i fjor. Målet er at han skal være med på minst en av to landslagssamlinger og turneringer i november og desember, før vi tar ut OL-laget, sier Petter Thoresen.

– Han er med andre ord aktuell for Norges OL-lag om åtte måneder?



– Absolutt. Han er det, svarer landslagssjef Petter Thoresen.

PS! Ludvig Hoffs far, Geir Hoff (52), spilte for Michigan State University fra 1985 til 1987. Hoffs storebror, Magnus (23), spiller for Stavanger Oilers i den norske toppserien, Getligaen.