Tungt for NHL-nordmennene i natt: to tap

(Carolina Hurricanes-New York Rangers 4-3 og Calgary Flames-Montreal Canadiens 5-0) Begge NHL-nordmennene gikk på tap natt til fredag. Verst gikk det ut over Andreas Martinsen.

Hans Montreal Canadiens ble ydmyket 5-0 av et annet kanadisk lag, Calgary Flames.

Mats Zuccarello og Rangers tapte 4-3 mot Carolina Hurricanes

Montreal Canadiens sto med seks seirer på rad foran nattens møte med Calgary. To tidssoner vestover fikk de skikkelig bakoversveis.

Målvakten Brian Elliott tok alle de 24 skuddene fra Canadiens, mens Johnny Gaudreau sto bak ett mål og tre assists for Calgary.

Andreas Martinsen spilte i fjerderekken og fikk 13 minutter på isen.

Det hører med til historien at Canadiens-keeper Al Montoya også hadde 33 redninger i kampen.

Mats Zuccarello og Rangers ledet både 1-0 og 3-2, men tapte etter to Hurricanes-mål i tredje periode. Det var det 19-årige finske supertalentet Sebastian Aho som skulle bli nattens helt for Hurricanes. Det var han sto bak både 3-3 og 4-3.

Før det hadde svenske Mika Zibanejad gjort to mål for et Rangers der Zuccarello ikke fikk målpoeng i denne kampen. Nordmannen hadde 21 minutter på isen.

Tampa Bay vant 4-1 over Minnesota Wild i en kamp der Victor Hedman igjen scoret og dermed slo sin personlige målrekord. Svensken er nå oppe i hele 57 poeng når 16 matcher gjenstår av grunnserien. Det betyr at han skygger selveste Erik Karlsson i backenes poengliga. Hedman er tredje best i NHL, mens Karlsson med 61 poeng er nest best. Beste back er Brent Burns med 67 poeng.

Resultater:

Carolina Hurricanes-New York Rangers 4-3, Tampa Bay Lightning-Minnesota Wild 4-1, Toronto Maple Leafs-Philadelphia Flyers 4-2, Chicago Blackhawks-Anaheim Ducks 0-1, Arizona Coyotes-Ottawa Senators 2-3, Calgary Flames-Montreal Canadiens 5-0, Colorado Avalanche-New Jersey Devils 3-2, Vancouver Canucks-New York Islanders 3-4 e.f., Los Angeles Kings – Nashville Predators 3-2 e.f., San Jose Sharks – Washington Capitals 4-2.