Tror leken Zucca kan slå egne rekorder

(Anaheim Ducks - New York Rangers 6-3) Mats Zuccarello (29) er i kanonform, og nær ved å sprenge egne rekorder. Hockeyekspert Ole Eskild Dahlstrøm tror en leken «Zucca» kan ta New York Rangers langt i NHL-sluttspillet.

– Man ser på hele karen at han er i form om dagen, han sprudler, ler og er leken. Og det er måten for Zucca å være best på. Han møter folk på isen som er dobbelt så store som ham, da må han være leken og ta kamper på sin måte. Han backer ikke unna når det er duellspill, men styrken hans er jo å lure folk. Det gjør han, og smiler og trives, sier Dahlstrøm til VG.

Zuccarello noterte seg for to assist da New York Rangers slo Los Angeles Kings natt til lørdag, og i natt ble det en ny assist i 3-6-tapet mot Anaheim Ducks. Det sørget for at han i går sto notert med 55 målpoeng på 76 kamper denne sesongen - det er ikke langt unna hans egen personlige rekord, som er på 61.



Les også: Basketak da Rangers tapte nabooppgjør



Syv kamper gjenstår av grunnspillet, så en tangering eller ny rekord er godt innenfor rekkevidde.

– Om han kan greie det, kommer litt an på hvor mye han blir brukt framover. Hvordan Rangers vil posisjonere seg med tanke på sluttspillet. Det kan være Zucca blir spart litt, han er jo en av lagets viktigste, sier Dahlstrøm.

Se Zuccarellos to assist for Rangers mot LA Kings i helgen i videoen under:

Assistkongen



Rangers har svært stø kurs mot NHL-sluttspill, men klarte ikke å sikre seg det allerede nå som følge av nattens tap.

– De greier nok sluttspill nå, og en leken Zucca vil øke sjansene for at Rangers når langt der, slår Dahlstrøm fast.

Kommentar om Andreas Martinsen: Fra vrakgods til NHL-monster

TV 2s hockeyekspert tror Zuccarello er godt fornøyd med det antall målpoeng han allerede har oppnådd, uansett om han setter ny personlig rekord eller ikke. Dahlstrøm tror det er like viktig for ham å oppnå et høyt antall assist gjennom sesongen.

I 2013/14-sesongen passerte nordmannen 40 målgivende, og natt tangerte den lille teknikeren den rekorden da han assisterte Derek Stephan som sendte Rangers opp i 2-1 i første periode.

– Assister er jo varemerket hans, han er en playmaker. Han kan komme opp i et-par-og-førti i år, sier Dahlstrøm.

– Er det lett å se på Zucca at han er i form nå?

– Man ser det på hele vesenet hans. Han er på det lekne stadiet, han flyr oppå isen. Han har de geniale pasningene, og et overblikk det bare er noen få forunt å ha. Å treffe på de pasningalternativene han velger, både forehand og backhand - noen av dem er fra en annen verden. Jeg skulle ønske jeg var noen år yngre, så jeg kunne fått noen landskamper sammen med ham, ler Dahlstrøm, som la opp i 2007.

Tøft program



Zuccarello har hatt en knallhard sesong hittil - i tillegg til NHL-spill har han også vært med på sørge for at Norge kvalifiserte seg til OL, samt tatt Team Europa helt til finalen i World Cup. Og ennå venter kanskje det tøffeste av alt, sluttspillet.

Men selv om Rangers har en Zuccarello i storform på laget, tror Dahlstrøm det kan bli fryktelig tøft for New Yorkerne å gå helt til topps der.

– Det er en lang vei å gå. Det er så mange gode lag der ute, jeg tror Pittsburgh og Washington er gode tips på hvilke lag som kommer til å nå et stykke.