Tre Zuccarello-assist ikke nok til å redde Rangers

(New York Rangers - Minnesota Wild 4-7, Colorado Avalanche - Chicago Blackhawks 2-1, etter spilleforlengning) Tre målgivende fra Mats Zuccarello holdt ikke da Rangers møtte Wild på hjemmebane.

Snaut fire minutter inn i matchen kom den første assisten fra norske Zuccarello, og Chris Kreider sørget for 1-0 til hjemmelaget. Halvveis i perioden utlignet Mikael Granlund for Minnesota Wild og det sto 1-1 til pause.

I løpet av det første minuttet i andre periode scoret Wild to ganger, og de påfølgende fire minuttene fikk lagene ytterligere ett mål hver.

Deretter la Minnesota på to ganger til, om enn i noe roligere tempo, før Zuccarello hjalp Derek Stepan til en redusering et minutt før det igjen var pause.

Da lagene gikk på isen for den tredje perioden sto det 6-3 til gjestene fra Midtvesten. Etter at målene haglet inn i andre periode, gikk det 17 minutter før noen fikk nettkjenning i den siste. Igjen bidro Zuccarello til en Kreider-scoring.

På tampen av matchen tok Rangers ut målvakten, men i stedet for å få uttelling offensivt, endte det med et siste baklengsmål. Charlie Coyle fastsatte sluttresultatet til 7-4 for gjestene fra Minnesota.

Mats Zuccarello fikk drøyt 20 minutter på isen i en kamp som isolert sett gikk bra for ham, men som altså endte med tap for laget likevel.

Avalanche sikret seieren på overtid



Det sto 1-1 etter 60 minutters spill mellom Colorado Avalanche og Chicago Blackhawks fredag, men på overtid sørget gjestene fra Colorado for seier.

Hele første periode og drøyt halvparten av den andre gikk uten scoringer. Etter nesten 32 spilleminutter var det Jonathan Toews som fikk hull på byllen og sørget for 1-0 til hjemmelaget Blackhawks i overtallsspill.

I tredje periode utlignet Mikko Rantanen for Avalanche, og 1-1 var resultatet da klokken viste full tid. Dermed måtte kampen gå til overtid, og der gjorde Nathan MacKinnon kort prosess. Han brukte bare 25 sekunder for å avgjøre kampen til Colorados fordel.

Andreas Martinsen fikk sju og et halvt minutt på isen denne gangen, men han pådro seg to minutter for interference da han taklet Ryan Hartmann i den tredje perioden.