Tre Zucca-assist holdt ikke til Rangers-seier

(New York Rangers – Dallas Stars 6-7) Mats Zuccarello og Rangers gikk på sitt tredje strake tap i oppgjøret mot Dallas Stars.

Zuccarello havnet ikke på scoringslisten denne gangen heller, men noterte seg tre assists. Han har nå 13 kamper uten å score.

Zuccarello bidro med første assist da Derek Stepan satte pucken i mål for New York Rangers etter bare 27 sekunder av kampen.

Lørdag: Zucca-assist da Rangers tapte

Søndag: Zucca-assist i surt Rangers-tap

Men så begynte Dallas Stars å dominere, med scoringer av Patrick Eaves, Patrick Sharp og Jamie Benn i en første periode der laget hadde dobbelt så mange skudd på mål som Rangers.

Så fulgte en målrik andre periode, men Rangers var aldri i nærheten av å ta igjen gjestene. Antoine Roussel, Patrick Sharp, Adam Cracknell og Cody Eakin scoret for Dallas-laget, mens Mika Zibanejad og Pavel Butsjnevitsj sørget for to mål til New York-gutta, og det sto 7–3 ved andre pause til Stars.

Slakter Zucca & co.: Gikk i søvne!

I tredje periode slo hjemmelaget tilbake, med scoringer av Chris Kreider, Derek Stepan og Mika Zibanejad, de to første med assists fra Zuccarello. Men så vare det slutt, og kampen endte 7–6 til Dallas Stars.

Zuccarello fikk 19 og et halvt minutter spilletid, igjen mest av alle angriperne.