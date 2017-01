(New York Rangers – Dallas Stars 6-7) Mats Zuccarello og Rangers gikk på sitt tredje strake tap i oppgjøret mot Dallas Stars. Den svenske stjernekeeperen Henrik Lundqvist slapp inn sju mål på to perioder.

– Det føles pinlig og frustrerende, sier målvakten til Aftonbladet.

– Dette er et «low point» for min del. Rett før pausen føltes det som om jeg var på rett vei. Jeg gjorde for eksempel en god kamp mot Philadelphia. Men nå...

Lundqvist sier at sesongen har vært opp og ned.

Lørdag: Zucca-assist da Rangers tapte

Hans gode venn Mats Zuccarello hadde tre assists for Rangers, uten at det hjalp. Det ble nytt tap. Men det var ikke så mye om å gjøre.

De siste 20 minuttene ble Lundqvist erstattet av landsmannen Magnus Hellberg (i Antti Raantas skadefravær). Og Rangers kom tilbake, men ikke nok til at det ble poeng. Med fra 3-7 etter to perioder, endte det altså med 7-6 til gjestene fra Texas.

Slakter Zucca & co.: Gikk i søvne!

Henrik Lundqvist var langtfra alene om å ha skylden for Rangers-tapet. Også forsvarsmessig sviktet det.

– Det er en kombinasjon, sier han til Aftonbladet.

– Når man ikke er der man skal være mentalt, så begynner man å gjøre tekniske feil også. Noen ganger får man hjelp av strukturen i spillet, men akkurat nå har vi ikke så mye struktur. Dallas fikk mange sjanser foran meg. Men til syvende og sist handler det om at jeg må opp på et høyere nivå.

Zuccarello bidro med første assist da Derek Stepan satte pucken i mål for New York Rangers etter bare 27 sekunder av kampen.

Søndag: Zucca-assist i surt Rangers-tap

De to øvrige assists kom i tredje periode da Rangers altså reduserte fra 3-7 til 6-7.

Chris Kreider, Derek Stepan og Mika Zibanejad scoret.

Zuccarello fikk 19 og et halvt minutter spilletid, igjen mest av alle angriperne.