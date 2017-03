Svensk NHL-keeper fikk skrekksmell da kampen ble avgjort

(Carolina Hurricanes-Detroit Red Wings 3–4 e.f.) Hockeykeeper Eddie Läck (29) fikk en fryktelig nakkesmell da han forsøkte å stoppe matchvinner Andreas Athanasiou (22).

– Det var ubehagelig, og slike ting vil man aldri se, sa Detroit-kaptein Henrik Zetterberg til Aftonbladet etter å ha fulgt dramatikken på nært hold i natt – mens det fortsatt var uklart hvor alvorlig skaden til landsmannen var.

Läck ble fraktet til sykehus, og de siste rapportene går på at han trolig har kommet fra episoden uten alvorlige skader.

I dag tidlig skrev hovedpersonen selv følgende på Twitter:

«Takk for omtanken og bønnene. Alt ser greit ut, og jeg får muligheten til å dra hjem i kveld! Takk for at dere tenker på meg».

Det så ikke like lovende ut noen timer tidligere. Lagkamerat og tomålsscorer Justin Faulk var svært lite opptatt av resultatet etter kampen.

– Jeg er bare bekymret for Eddie. Jeg tror alle i dette rommet er det. Kampen er én ting, men det er enkelte ting som er langt viktigere, sa en bekymret Faulk.

Kampens siste sekund



Det var nesten to minutter av forlengningen, og stillingen var 3–3 i PNC Arena. Detroit-keeper Petr Mrazek hadde nettopp reddet et skudd fra Jeff Skinner, og bortelaget kontret. Athanasiou fikk pucken på høyrekanten og skar inn foran mål. Idet han skulle avslutte fikk han en liten dytt av svenske Victor Rask og dundret videre inn i Läck som ble liggende skadet inne i mål sammen med pucken.

Ved første øyekast så ikke smellen så ille ut, men TV-reprisene viste at nakken til Läck fikk en grufull knekk i sammenstøtet.

29-åringen ble liggende og vri seg av smerte inne i målet, og det tok litt tid før lagkamerater og funksjonærer skjønte hvor alvorlig det var. Etter hvert fikk Läck behandling ute på isen mens alle spillerne på begge lag fulgte bekymret med.

12 minutter etter smellen ble Läck fraktet av isen på båre. Den tidligere Brynäs- og Vancouver Canucks-keeperen viste tommel opp da han forlot isen.

Mye skadet

Dette er ikke den første smellen Läck har fått denne sesongen. Han pådro seg hjernerystelse på trening i november, og var ikke tilbake i kamp før i februar. Da tapte laget tre av fire kamper, og Läck måtte tåle mye kritikk – blant annet fra sin egen trener.

I de seks siste kampene har keeperen vært i kanonform, og bare sluppet inn åtte mål – før nattens oppgjør.