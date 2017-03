Svensk «Mr. Overtime» avgjorde for Zuccas Rangers

(Tampa Bay-New York Rangers 0-1 på overtid) Han har iransk far, finsk mor og er svensk. Nå avgjorde Mika Zibanejad (23) igjen på overtid.

Etter tre perioder sto det fortsatt 0-0 mellom New York Rangers og Tampa Bay Lightning. Fire minutter på overtid avgjorde Zibanejad, som han også gjorde det nylig for Rangers.

– Det eneste jeg tenkte på, var å gjøre seiersmålet, og da er jeg glad for at jeg lykkes med det, sier Zibanejad ifølge Aftonbladet.

For ei drøy uke siden avgjorde han også på overtid, den gang i «Battle of Hudson River» mot New Jersey.

Zibanejad ble skadet i november og var lenge ute, men er nå tilbake for fullt, klar til å prestere for Rangers i sluttspillet. Rangers er i øyeblikket det sjette beste laget i hele NHL, men bare nummer fire i sin divisjon, Metropolitan.

Seiersmålet kom 3.56 på overtid, da Rangers endelig klarte å overliste storspillende Andrej Vasilevskij.

På den andre siden av banen storspilte finnen Antti Ranta. Han gjorde 38 redninger da Henrik Lundqvist ble hvilt for første gang på halvannen uke.

– Det er heftig å ha to målvakter som vi kan stole på, sier Zibanejad ifølge Aftonbladet.

Mats Zuccarello spilte snaut 21 minutter og hadde en tominutters utvisning.

Rangers har nå den sterke statistikken 23-8-0 på bortekamper. Det er bare to poeng opp til Pittsburgh Penguins og Columbus Blue Jackets i kampen om 2. plassen i divisjonen.

