Stjernetreff i New York: Rangers vant - igjen

(New York Rangers–Edmonton Oilers 5-3) Mats Zuccarello og co. fortsetter seiersrekken.

Det var knyttet stor spenning til stjernetreffet i Madison Square Garden natt til fredag: New York Rangers med Mats Zuccarello tok imot Edmonton Oilers med Connor McDavid–omtalt som sportens «Nye Wayne Gretzky».

Dermed var det duket for et møte mellom Norges desidert største hockeystjerne og verdens for øyeblikket mest omtalte hockeystjerne i NHL.

Etter nærmest å ha valset over motstanderne de siste dagene, var det Oilers som åpnet best på bortebane.

Den 19 år gamle kapteinen Connor McDavid sørget for assist da Ryan Nugent-Hopkins tok Oilers i ledelsen etter seks minutter.

Det varte imidlertid ikke lenge, for kun minutter senere utlignet Kevin Hayes.

Ti minutter inne i andre periode scoret Oilers, men Michael Grabner var like bak og utlignet til 2-2.

I tredje periode prøvde Oilers igjen å dra fra, men Jesper Fast svarte med én gang og sørget for 3-3 ni minutter inne i samme periode.

Til tross for en jevn kamp, klarte ikke Oilers å stoppe hjemmelaget fra nok en seier: 18 minutter ut i tredje periode tok Rick Nash Rangers tilbake i ledelsen, før JT. Miller sekunder senere sørget for at kampen endte 5–3.

Mats Zuccarello var på banen i 21,5 minutter, men markerte seg ikke med scoring eller målgivende pasning.

Kilde: VG/NTB