Slakter Zucca & co: Gikk i søvne!

Mats Zuccarello (29) og New York Rangers får nådeløs kritikk fra New York-pressens kanskje skarpeste kommentator etter tapet for bunnlaget Buffalo Sabres - og foran oppgjøret mot erkerival Philadelphia Flyers natt til torsdag.

– De fikk ikke til noe samspill, kunne eller ville ikke flytte bena, klarte ikke å sende en skikkelig pasning, kunne ikke samle seg til mer enn et eller to spillerbytter som liknet på noe, skriver New York Posts ishockeykommentator Larry Brooks etter New York Rangers tap 1-4 på hjemmebane i Madison Square Garden natt til onsdag norsk tid.

4 tap på rad New York Rangers har vunnet åtte av sine 11 siste bortekamper mot Philadelphia Flyers. Mats Zuccarello hadde lagt målgivende pasninger i seks kamper på rad - totalt ni - foran 1-4 for Buffalo Sabres (Zuccarello ingen målpoeng). Philadelphia Flyers har tapt sine fire siste kamper foran oppgjøret mot Rangers natt til torsdag i Wells Fargo Center i Philadelphia.

Fest med Justin Bieber?



Brooks «lurer på» om New York Rangers-spillerne trodde de danset i bar overkropp under et Justin Bieber-party i Miami.

Ja, det må ha vært slik, mener kommentatoren, fordi det ikke fins noen akseptabel forklaring på lagets «kollektive sammenbrudd» mot Sabres - NHLs 28. dårligste lag.

Mats Zuccarellos New York Rangers er fortsatt det tredje beste i verdens beste liga - bak Columbus Blue Jackets og Pittsburgh Penguins i totaltabellen - med 26 seirer etter 40 kamper.

New York Posts kommentator er imidlertid på det rene med at det ikke vil vare særlig lenge.

Han begrunner det med tre tap nedslående tap på hjemmebane de siste to ukene, 2-7 for Pittsburgh Penguins 20. desember, 4-7 for Minnesota Wild og nå fire baklengs og én lusen scoring mot Buffalo, som hadde vunnet 13 av 36 kamper før denne.

(Saken fortsetter etter videoen av Zuccarellos tre målgivende mot Minnesota)

– Gikk i søvne



– Dette har skjedd her for mange ganger i denne perioden, vedgår lagkaptein Ryan McDonagh i forlengelsen av lagkamerat Derek Stepans «vi må være forberedt, vi må være i stand til å gjennomføre.»

– Man kunne se det fra start. Rangers gikk i søvne, konkluderer Larry Brooks når det gjelder den siste «kampen».

Han mener at sjefstrener Alain Vigneault ikke burde tatt på seg skylden for den, slik han ser det, bedrøvelige forestillingen. Vigneault pekte på seg selv og støtteappratet i intervjuer etter Rangers første hjemmekamp i 2017. Kanadieren uttalte at de ikke hadde «forberedt» spillerne godt nok - etter tre seirer på rad.

– Men seriøst, det ansvaret hører hjemme hos utøverne. Hvor mange ganger må Rangers (spillerne) bli anbefalt ikke å spille pucken til icing i første spillerbytte, skriver Brooks syrlig.

Shampos eks-lag topper



– Alt Rangers gjorde var veikt, anfører han også.

Det er ingen tvil om at han på vegne av Zucca & co ikke ser frem mot bortekampene i Philadelphia natt til torsdag, mot Flyers, og Columbus Blue Jackets i Ohio natt til søndag norsk tid.

Philadelphia har vunnet 20 av 39 kamper og ligger på 12. plass i totaltabellen, men på 5. plass og åtte poeng bak Rangers - med en kamp færre spilt - i Metropolitan-avdelingen som snart halvspilt (82 kamper) toppes av Columbus Blue Jackets og Pittsburgh.

Gamlelaget til Espen Shampo Knutsen og Ole-Kristian Tollefsen, med Zuccarellos gamletrener John Tortorella som sjef, er sesongens store overraskelse. Blue Jackets vant sin 16. kamp på rad med 3-1 over Edmonton Oilers natt til onsdag.

Pittsburgh Penguins har rekorden i antall seirer på rad, med 17 fra 9. mars til 10. april 1993.

Med seier over Washington Capitals natt til lørdag vil Blue Jackets ha tangert den. Med enda en seier, over Rangers lørdag USA-tid, er det rekord: 18 på rad.

New York Post-kommentator siterer Mats Zuccarellos rekkekamerat Derek Stepan med tanke på hva det er snakk om og hva som gjelder foran Rangers to neste kamper, før en fem dager lang kamppause og hjemmemøtet mot formsterke Toronto Maple Leafs med den nye superstjernen Auston Matthews (19 år/20 mål etter 37 kamper) fredag 13. januar.

– Det var en forferdelig kamp av oss. Bare en forferdelig kamp. Vi gjør best i å fordøye den, lære av den og sørge for å rette det opp. Det har skjedd ofte i det siste. Vi må finne ut av hva som skjer, og vi må gjøre det nå, sier Rangers assisterende kaptein, Derek Stepan.