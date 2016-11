Sjokkresultat i NHL: Topplaget tapte 10-0!

(Columbus- Montréal 10-0) Montréal lå godt plassert på tabelltoppen i NHL. Så tapte de 10-0 mot Columbus!

De syke sifrene i NHL-kampen natt til lørdag har vakt stor oppmerksomhet i Nord-Amerika.

Publikum i Nationwide Arena i Columbus fikk oppleve en av de merkeligste kampene i NHL på mange år. Espen Knutsens gamle klubb hadde en kveld som de sent vil glemme.

1996 var sist et lag vant med 10-0 i NHL - i møtet mellom Calgary og Tampa Bay.

Les også: Stjernetreff i New York - Rangers vant igjen.

Gjestene fra Montréal hadde ni seirer på de ti første matchene. I den tiende tapte de i forlengningen.

Laget var altså uten tap i ordinær spilletid og var - og er fortsatt - det laget i hele NHL med flest poeng.

Så kom de til Columbus og ble ydmyket etter alle kunstens regler.

På stillingen 9-0, begynte tilskuerne å rope «vi vil ha 10!». Det fikk de.

Les også: Her er den nye Gretzky

– Det er vanskelig å beskrive følelsen der ute når alt går som det skal og rekkene fungerer. Vi forsøker bare å fortsette å spille. Ti mål - jeg har aldri vært med på noe lignende, sier svenske Alexander Wennberg til Aftonbladet.

Wennberg sto like godt for fire assists i kampen.

I 1. periode kom det tre mål på drøyt tre minutter, så fem mål i midtperioden, slik at det sto 8-0 før tredje periode.

Les også: Zucca: Jeg er ikke mer verd enn de andre

Gjestenes mål ble voktet av Al Montoya, mens den vanlige førstemålvakten Carey Price hadde fått fri. Det kanadiske laget valgte å spille med Montoya i hele matchen, til tross for at puckene rant inn bak ham. – Price ble spart til møtet med Flyers søndag. Det var en tøff beslutning, fortalte trener Michel Terrien etterpå.

Fire mann scoret to mål for Columbus: Cam Atkinson, Scott Hartnell, Nick Foligno og Josh Anderson. Seth Jones og David Savard noterte seg for de to siste.

Les også: NHL-stjernens kreftsyke kone: - Redd laget ditt!

Columbus har aldri tidligere scoret ti mål i samme kamp. Klubben trenes av Mats Zuccarellos tidligere trener i Rangers, John Tortorella.

Han gjorde ingen forsøk på å være breial etter storseieren:

– Det var ikke så mye som lyktes for Montréal. Det meste gikk vår vei, var hans enkle forklaring på hvordan det var mulig.

Kanadierne hadde sluppet inn 14 mål på de første ti kampene.

Så ble det plutselig ti baklengs på 60 minutter...