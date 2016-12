Rekord-Jagr fikk gullkølle

Hockeygutta feiret med pizza – får 900 000 fra Olympiatoppen

Petter Thoresen (55) og hockeygutta hans feiret med pizza i garderoben i Jordal Amfi etter at de hadde sikret OL-plassen med 2-1 seier over Frankrike. Men Norges nye landslagssjef kvier seg for å be om mer penger til Mats Zuccarello & co.