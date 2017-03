Rangers-tap tross Zucca-scoring

(New York Rangers - New York Islanders 2-3) Her tar Mats Zuccarello hjemmelaget i ledelsen mot New York Islanders. Men det holdt ikke til seier.

Etter en målløs førsteperiode sendte Zucca pucken forbi New York Islanders-målvakt Thomas Greiss tidlig i andre periode da de to New York-lagene møttes i Madison Square Garden onsdag kveld.

Les også: Zucca på historisk straffe-topp

Anders Lee utlignet for Islanders kort tid etter, før Rick Nash sørget for at hjemmelaget igjen var i ledelse.

I siste periode utlignet Nikolai Kulemin for gjestene, før Andrew Ladd satte inn den matchvinnende scoringen for Islanders som dermed vant New York-derbyet.

Zuccarello fikk totalt 19.34 minutter på isen onsdag. Nordmannen påførte seg en utvisning i tredje periode.

