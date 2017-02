Rangers snudde kampen mot Blue Jackets

(Columbus Blue Jackets - New York Rangers 2-3) Mats Zuccarello & co. lå under, men hentet hjem 3-2-seier mot Blue Jackets.

Zuccarello spilte 17 minutter og 17 sekunder av kampen mandag, men hadde ingen sentral rolle i noen av Rangers' scoringer.

New York-laget kom til Ohio med fem strake seire bak seg, men også med to tap av tre mulige tidligere i sesongen mot Columbus Blue Jackets friskt i minnet.

Derfor var det knyttet stor spenning til kampen i forkant.

Blue Jackets, ved Brandon Dubinsky, tok ledelsen drøyt åtte minutter ut i kampen, og scoringen ble periodens eneste.

I andre periode utlignet Dan Girardi etter bare 12 sekunder, 1–1 til Rangers.

I tredje periode snudde Rangers kampen, først med 2-1-scoring av Kevin Hayes i femte minutt. Nick Foligno utlignet til 2–2 11 minutter ut i perioden, men Rangers' Jimmy Vesey tok ledelsen tilbake, og det sto 3–2 med seks og et halvt minutt igjen av kampen.

Det ble også sluttresultatet, og Rangers er dermed à jour med Blue Jackets på tabellen.