Rangers slo tilbake mot Hurricanes

(New York Rangers - Carolina Hurricanes 3-2) Etter fire hjemmetap på rad var det tid for feiring: Mats Zuccarello og co. snudde kampen og vant over Hurricanes på hjemmebane.

I første periode satte Victor Stalberg pucken i mål to ganger for Hurricanes. Midtveis i andre periode reduserte imidlertid Rangers' Nick Holden til 1-2.

I siste periode utlignet Rick Nash til 2-2, før Jimmy Vesey scoret og sikret seieren for New York Rangers, som før dette har tapt fire kamper på rad.

Mats Zuccarello hadde nær 20 minutter på isen, mest av lagets offensive spillere.

– Vi kriger til oss den her, men jeg syns det var fortjent. Vi kjører på i tredje, og vinner kampen. Nå har vi tapt fire kamper på hjemmebane, så det er deilig å bare få en sånn møkkaseier, sier han til TV 2 etter kampen.

Han noterte seg ikke med scoringer eller målgivende pasninger.

Rangers har vunnet de tolv siste kampene mot Hurricanes på hjemmebanen Madison Square Garden i New York.