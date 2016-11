Rangers' seiersrekke brutt mot Canucks

(New York Rangers – Vancouver Canucks 3-5) Mats Zuccarello og co. gikk på en smell i møte med Vancouver Canucks

Rangers har hatt en fenomenal start på sesongen og sto i forkant av oppgjøret med fem seirer på rad. I møte med gjestene fra Vancouver strakk det imidlertid ikke til.

Nash med NHL-mål 400

Etter en målløs første periode, var det hjemmelaget Rangers som åpnet best på isen i Madison Square Garden i New York natt til onsdag. Pavel Butsjnevitsj satte kampens første scoring syv minutter og 20 sekunder ut i andre periode.

Loui Eriksson sørget for å utligne for Canucks etter 15 minutter, og lagene gikk til pause på stillingen 1–1.

Tredje periode åpnet med at Henrik Sedin sendte gjestene fra Canada i ledelsen etter rundt to minutter.

Rick Nash utlignet til 2-2, og den 32 år gamle Rangers-spissen nådde med det en milepæl med sitt NHL-mål nummer 400. I årets sesong har han scoret syv mål på 13 kamper, mot 15 mål på 60 kamper forrige sesong.

Ti Rangers-seire

Etter dette var det imidlertid Canucks som tok over.

Canucks sikret seieren med scoringer av Alexandre Burrows og Sven Bärtschi. Helt på tampen satte Mika Zibanejad inn et mål for Rangers, uten at det vippet balansen i Rangers' favør. Kampen endte 3–5.

Etter kampen står Rangers med 10 seire på 14 kamper. Laget har markert seg som spesielt målhungrige og har scoret hele 58 mål på de 14 kampene.

Mats Zuccarello markerte seg ikke med scoring eller assist tirsdag.