Rangers-seier mot Boston Bruins

(New York Rangers - Boston Bruins 5-2) Brandon Pirri sørget for to mål da Rangers snudde kampen og vant på hjemmebane.

Gjestene fra Boston sjokkåpnet da David Pastrnak fikk pucken i nettet etter bare ti sekunder ut i første periode.

Etter vel 14 minutter sørget Austrin Czarnik for at bortelaget økte ledelsen til 0-2.

Men i andre periode slo Rangers tilbake.

Etter ni minutter scoret Rick Nash, etterfulgt av Kevin Hayes og Brandon Pirri. Sistnevnte sørget for 4-2 ledelse til Rangers da han scoret sitt andre mål i starten av tredje periode.

Like etter fastsatte Rangers’ Jimmy Vesey sluttresultatet til 5-2.

Mats Zuccarello var ikke involvert i noen av målene. Nordmannen hadde imidlertid tre skudd på mål, og spilte vel 20 minutter av kampen.

