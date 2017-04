Rangers-seier med tre assists fra Zucca

(New York Rangers - Philadelphia Flyers 4-3) Mats Zuccarello sto for hele tre assists og bidro til å snu kampen i Rangers’ favør da laget vant på hjemmeisen.

Etter en hel periode uten scoringer, var det riktignok gjestene som først fikk nettkjenning. Valtteri Filppula sørget for 1–0 etter bare 33 sekunder av den andre perioden.

Drøyt tre minutter senere la norske Mats Zuccarello inn til Mika Zibanejad, som utlignet for Rangers. Ytterligere tre minutter var Zuccarello igjen med og sto for en assist før Brendan Smith sørget for å sende hjemmelaget i føring.

I den siste perioden var nordmannen igjen fremme da Oscar Lindberg la på til 3–1 for Rangers etter sju minutter. Kort tid etterpå økte Chris Kreider til 4–1.

Med drøyt to minutter igjen på klokken, reduserte først Brayden Schenn for gjestene, før det igjen var Filppulas tur. I kampens nest siste minutt reduserte han igjen, og det sto 4–3 til Rangers.

Nærmere enn det kom ikke Flyers denne gangen.

Zuccarello fikk 17 minutter på isen i Madison Square Garden søndag kveld, og til tross for at han ikke selv endte på scoringsstatistikken, er det ingen tvil om at han gjorde en god innsats for laget med sine tre assists.

