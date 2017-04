Rangers og Canadiens står likt i sluttspillet

(New York Rangers - Montreal Canadiens 2-1) Mats Zuccarello & co. slo tilbake og vant på hjemmeisen. Dermed står det likt etter fire kamper.

Stillingen er nå 2–2 i oppgjøret som spilles som best av syv kamper mellom de to lagene. Etter å ha tapt to kamper på rad, var New York-laget tilbake i form da de møtte laget til norske Andreas Martinsen på isen i Madison Square Garden natt til onsdag norsk tid.

Første kamp: Rangers-seier i første norske duell i NHL-sluttspill

Jesper Fast scoret for hjemmelaget etter drøye elleve minutter, mens Torrey Mitchell utlignet for gjestene fra nord.

I andre periode satte Rick Nash pucken i nettet og sørget for at Rangers igjen var i ledelse.

Til ingen nytte tok Canadiens ut målmann Carey Price mot slutten av siste periode, som forble målløs og gjorde Nash til matchvinner.

Rangers hadde flest skudd mot mål i løpet av tirsdagens kamp.

Norske Mats Zuccarello fikk 17 minutter på isen for Rangers denne gangen, men utmerket seg ikke med hverken scoring eller assist.

Andreas Martinsen var ikke med på kampen for Canadiens.