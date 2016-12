Rangers gikk på en smell i Pittsburgh

(Pittsburgh Penguins - New York Rangers 7-2) Det ble ingen god dag på isen for Mats Zuccarello og lagkameratene i New York Rangers da de besøkte Pittsburgh.

Første periode gikk ikke så verst. Penguins åpnet med 1-0 ved Sidney Crosby etter seks minutter, men elleve minutter senere utlignet Matt Puempel. 1-1 til pause.

I andre periode sørget Evgeni Malkin og Phil Kessel for at Penguins begynte å dra fra og kunne gå til ny pause med 3-1-ledelse.

Snaut to minutter ut i andre periode reduserte Michael Grabner for Rangers etter assist av norske Mats Zuccarello.

Men derfra og inn var det bare pingvinene som fikk pucken i mål. Justin Schultz, Bryan Rust, Patric Hornquist og Nick Bonino tegnet seg alle på scoringslisten før kampen var over.

Zuccarello fikk et drøyt kvarter på isen, men både spilletid og en assist er fattig trøst når sluttresultatet er såpass begredelig.