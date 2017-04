Ny stor nedtur for Zuccarello og Rangers

(Ottawa Senators - New York Rangers 6-5) Jean-Gabriel Pageau sørget nesten egenhendig for at hjemmelaget stakk av med seieren i NHL-sluttspillet lørdag.

Senatorene fra den canadiske hovedstaden hadde allerede et overtak på Rangers etter å ha vunnet den første kampen i runde to av sluttspillet, som spilles som best av syv.

Ottawa hadde også fordelen av å spille på hjemmebane.

Grabner åpnet

Likevel var det Rangers som først fikk nettkjenning, da Michael Grabner satte inn 1–0 etter drøyt fire minutters spill.

Ti minutter senere utlignet Jean-Gabriel Pageau, som virkelig skulle komme til å prege kampen i Canadian Tire Center med til sammen fire scoringer.

I andre periode festet Rangers grepet med scoringer av Chris Kreider og Derek Stepan før Marc Methot reduserte for vertene. Etter nesten 16 minutter sørget Brady Skjei for 4–2 til gjestene fra New York.

Mark Stone reduserte for Ottawa etter bare halvannet minutt av den siste perioden, men kort tid etterpå sørget Skjei for at Rangers igjen hadde en tomålsledelse. Klokken tikket mot det som så ut til å bli en grei Rangers-seier, men så meldte Pageau seg for alvor igjen.

Med drøyt tre minutter igjen av kampen, reduserte han til 4–5, og da det bare var så vidt over ett minutt igjen å spille, scoret han igjen. Han sørget dermed for utligning 5–5 og for at kampen gikk til forlengning.

Lang forlengning

En hel 20-minutters periode med forlengning ga ikke noe resultat, men snaut tre minutter ut i den andre forlengningsperioden var det nok en gang Pageau som var sist på pucken.

Med sitt fjerde mål for kvelden sørget han nærmest egenhendig for at Ottawa nå har vunnet to av to kamper mot Rangers i sluttspillet. Neste gang de to lagene møtes er i New York på tirsdag.

Norske Mats Zuccarello fikk drøyt 27 minutter på isen lørdag, men noterte seg verken for scoring eller assist denne gangen.