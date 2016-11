Ny seier til Zucca og Rangers

(Boston Bruins - New York Rangers 2-5) Mats Zuccarello og co. fortsetter seiersrekken. Lørdag sikret Rangers en solid 5-2-seier på bortebane.

Zuccarello var på isen i 15:07 minutter under kampen, men den norske stjernen markerte seg ikke med mål eller målgivende pasninger.

Det var hjemmelagets Patrice Bergeron som scoret kampens første mål, nærmere fire minutter ut i første periode.

Etter dette var det imidlertid gjestene fra New York som tok over showet. Nick Holden og Derek Stepan satte inn hvert sitt mål i første periode.

Deretter scoret Kevin Hayes et mål for Rangers rundt to minutter ut i andre periode, før en ny scoring av Pavel Buchnevich 13 minutter ut i tredje periode.

Bruins klarte ett minutt senere å redusere til 4-1 ved David Pastrnák, før Rangers' Michael Grabner satte inn det endelige nådestøtet og sikret 5-2-seieren 16 minutter og 48 sekunder ut i tredje periode.

