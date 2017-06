Kristian Røykås Marthinsen (17) gjorde helt andre ting enn å følge med på NHL-draften. Plutselig tikket det inn en melding på telefonen.

– Det er helt sjukt! Jeg så ikke på engang, så sendte broren min meg melding og skrev bare «fy faen, helt sjukt», sier 17-åringen til VG.

NHL-klubben Washington Capitals valgte nemlig Lørenskog-gutten som sitt siste valg i årets draft. Det betyr at hovedstadsklubben har sikret seg rettigheten til den norske unggutten.

Les også: Denne 18-åringen er hetest i verden akkurat nå

Røykås Marthinsen var blitt ringt av en talentspeider fra Chicago, hvor NHL-draften foregår, men fulgte ikke med på selve NHL-draften fordi han langt ifra hadde ventet å bli valgt.

Plutselig tikket det inn en melding, og da han ringte broren kom følelsene.

– Det ble tårevått for å si det sånn. Jeg ble bare så sinnssykt glad, sier Røykås Marthinsen.

Veien frem til NHL er likevel fortsatt lang. 17-åringen, som ble det 213. valget i årets draft, vil få tett oppfølging av Capitals fremover, men det er ingen garanti for at han får kontrakt hos laget fra District of Columbia.

I 2011 ble Vålerenga-spiller Steffen Søberg draftet av Washington Capitals, men nordmannen fikk aldri kontrakt. Lillebroren Markus Søberg ble draftet av Columbus Blue Jackets i 2013. Røykås Marthinsen er nummer 20 i rekken av norske spillere som blir draftet av en NHL-klubb.

– Drømmen er selvfølgelig NHL, men det er fortsatt langt bort. Nå er jeg ett skritt nærmere, men det er mange steg videre og mye hardt arbeid. Jeg er ikke ferdig på noe vis, så det er bare å jobbe på videre, sier Røykås Marthinsen.

For øyeblikket spiller den norske 17-åringen i svenske Almtuna. Han vet ikke helt hva fremtiden vil bringe, men reiser etter planen til Chicago søndag for å møte ledere i Washington Capitals.

– Jeg har sagt at jeg skal være i Almtuna og fortsette å trene med A-laget, men jeg får bare høre hva de sier. Jeg vet ikke så mye ennå, sier han.