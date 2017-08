Norges landslagskaptein blir ikke frisk

Norges tidligere kaptein for ishockeylandslaget, Ole-Kristian Tollefsen (33), sliter fortsatt med å bli frisk etter hjernerystelsen han pådro seg for et halvt år siden.

– Det er ikke så mye jeg kan gjøre. Jeg har forsøkt å være litt aktiv noen ganger, men da går jeg på et tilbakeslag umiddelbart. Akkurat nå dreier det seg om å fungere i hverdagen sammen med barna, sier Ole-Kristian Tollefsen i et intervju med Värmlands Folkblad.

I et intervju med VG i mai uttalte han seg i samme ordelag - les saken HER.

Usikker fremtid

Den tidligere NHL-backen har spilt over 300 kamper for Modo og Färjestad i den svenske toppserien. I februar fikk han en smell mot hodet under en trening på isen med Karlstad-klubben Färjestad. Tollefsen, som har to barn sammen med kona Guro, har pådratt seg hode og nakkeskader tidligere i karrieren, men han har alltid kommet tilbake i kamp.

Leste du denne? Tollefsens tidligere lagkamerat: Påvirker psyken

Til Värmlands Folkblad sier han at denne hjernerystelsen «bare» er hans andre «skikkelige» i karrieren. Den første pådro han seg da han spilte i NHL (Columbus Blue Jackets/Philadelphia Flyers).

Nå gir han imidlertid uttrykk for at fremtiden som ishockeyspiller er svært usikker, selv om han understreker at han nekter å se for seg at karrieren kan være over.

– Jeg vil veldig gjerne tilbake til ishockeyen. Men alt kommer an på hvordan jeg har det, og nå har jeg det ikke særlig bra. Det er det som er det tøffeste. Det veldig slitsomt ikke å vite hva som skjer rundt det som har vært min hverdag i alle år, sier Ole-Kristian Tollefsen til lokalavisen Värmlands Folkblad i Karlstad.

Tåler ikke anstrengelse

Han sier at han hadde håpet å være tilbake «sammen med gutta» når Färjestad for alvor starter forberedelsene til kommende sesong. Den gjorde toppklubben tirsdag. Tollefsen var til stede ved den første samlingen, uten å kunne gjøre noe som helst av fysisk karakter.

På spørsmål om når han forsto at det ikke ville være mulig, svarer Tollefsen «forstå og forstå» – og forteller at han får vondt i hodet bare av å gå opp en liten skrent.

Bakgrunn (VG+): Må leve med hodesmertene

Ole-Kristian Tollefsen ble i god tid foran VM i mai enig med landslagssjef Petter Thoresen (56) om at mesterskapet i Paris ikke var aktuelt for ham. Han har kontrakt med Färjestad til og med sesongen 2018/19.