Nordmann er trener for NHL-klubb

Kim Brandvold (34) fra Vålerenga er første norske trener i et NHL-lag. Foran denne sesongen undertegnet han en toårskontrakt som skøyte og teknikktrener for stjernespillerne i Boston Bruins.

– Det er en drømmejobb. Det er ingen tvil om det. Det er ikke så mange nordmenn som har vært i denne situasjonen, og det er moro å være fra Norge og komme hit, sier Kim Brandvold til VG.

Intervjuet foregår mens Brandvold sitter i bilen på vei til enda en treningsøkt med Boston Bruins, som natt til fredag - med helt ny trener, Bruce Cassidy - slo San Jose Sharks 6-3 på hjemmebane.

To dager senere fulgte Bruins opp med 4-3-seier over Vancouver Canucks.

På spørsmål om hvordan det er å være midt blant alle NHL-stjernene, svarer Brandvold at det er morsomt og at de er som «helt vanlige personer».

– Det er typisk ishockeyspillere. De er stjerner, men har ingen stjernenykker, sier Kim Brandvold.

Styrer treningene



Under hjemmekampene sitter Kim Brandvold «i niende etasje» i TD Garden. Derfra «hjelper» han til og gir de andre trenerne og dermed Bruins-spillerne umiddelbare tilbakemeldinger når det gjelder dropper og andre tekniske detaljer.

Under istreningene er han en av flere trenere. Etter at den obligatoriske delen er over, leder han utvalgte spillere - de som selv har bedt om spesialtrening og de klubbledelsen har plukket ut - i en spesialøkt. Kim Brandvold er høy ansett når det gjelder teknisk ekspertise.

– Jeg er ikke med på reisene til bortekampene. Men når laget er hjemme, er jeg der. Det er jeg som styrer hele treningen når den dreier seg om skøyte og kølleteknikk. Det er spillerutvikling som er det jeg er ekspert på, forteller han.

– Det er jo stort. Det er ikke alle som kommer så langt. Jeg er fornøyd med dette, tilføyer han.

Trente superstjerne



Kim Brandvold skaffet seg et godt renommé da det ble kjent at det var han som sto bak Jack Eichels (20) suksess.

Amerikaneren ble valgt som nummer to totalt under NHL-lagenes spillerutvelgelse - draften - i 2015. Eichel VM-debuterte for USA for snart to år siden i Tsjekkia og spilte sin første NHL-sesong for Buffalo Sabres i fjor.

Denne sesongen har han, på tross av en skade, scoret 13 mål og lagt 13 målgivende pasninger på 33 kamper.

Kim Brandvold trente Eichel i fire år, fra han var 14 til han var 18 år gammel.

Kim Brandvold ble engasjert som trener for Boston Bruins for to år siden. Tradisjonsrike Bruins ville at nordmannen skulle ta hånd om klubbens unge talenter under en sommertreningsleir. Det førte til at Brandvold fikk en ettårskontrakt, som innebar oppdrag for Bruins i NHL og klubbens farmerlag Providence Bruins i AHL.

Spilte under Myhre



Han fungerer fortsatt som teknikktrener for Providence et par ganger i uken. Bruce Cassidy var sjefstrener for AHL-laget forrige sesong, før han ble assisterende coach for Bruins denne sesongen - og tok over som sjef da Claude Julien fikk sparken for tre dager siden.

Storvokste Kim Brandvold kom til toppserieklubben Manglerud Star fra idrettsgymnaset NTG på Lillehammer på begynnelsen av 2000-tallet. Der spilte han back under nå avdøde Geir Myhres ledelse.

I 2002 flyttet Brandvold til USA for å spille collegehockey. Det gjorde han i fire sesonger, før han spilte en sesong som proff - og deretter satset på en trenerkarriere.

– Men jeg er fra Vålerenga. Det er der jeg vokste opp, understreker Kim Brandvold - som nå med god grunn kan si at han representerer Boston Bruins i NHL.