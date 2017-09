NHLs største stjerne takker ja til Trump–invitasjon

Ishockeystjernen Sidney Crosby (30) trosser kritikken mot Donald Trump og takker på vegne av mesterlaget Pittsburgh Penguins ja til presidentens invitasjon til Det hvite hus.

– Det er en stor ære for oss. Alle har rett til å velge om de vil gå eller ikke. Men vi er blitt invitert, og vi har valgt å takke ja. Jeg tror ikke det er nødvendig å foreta en dypere tolkning av det, sier Pittsburgh Penguins-kapteinen ifølge det kanadiske nyhetsbyrået Canadian Press (CP).

Protest-konflikt

Donald Trump gikk sist fredag og lørdag til voldsomt verbalt angrep mot de amerikanske fotballspillerne i proffligaen NFL som har nektet å reise seg under avspillingen av den amerikanske nasjonalsangen.

I protest mot ulik behandling av fargede og hvite i det amerikanske samfunnet, har de satt seg ned på ett kne eller kommet ut på banen til kamp først etter at nasjonalsangen er avspilt.

Donald Trump oppfordret klubbeierne til å sparke spillerne som ikke viser respekt for det amerikanske flagget, og han har anklaget eierne for å være feige etter at de har fordømt den amerikanske presidentens uttalelser – og forsvart spillernes protestaksjoner.

De aller største stjernene i basketligaen NBA, som LeBron James, har trådt til med støtteerklæringer for sine fotballspillende kolleger. Stephen Curry fra mesterlaget Golden State Warriors har flere ganger sagt klart fra om at han ikke vil «besøke» Det hvite hus så lenge Donald Trump er der.

Besøk tre i Det hvite hus

Verdens beste ishockeyliga, NHL, består av 31 klubber og omtrent 700 spillere, hvor av bare rundt 30 er fargede. Et par av dem, San Jose Sharks' Joel Ward og Philadelphia Flyers' Wayne Simmonds, har en uke før seriestart uttalt at de vurderer å gå ned på kne under nasjonalsangen.

Sidney Crosby er NHLs største stjerne.

Kanadieren har som kaptein ledet Pittsburgh Penguins til tre seirer i sluttspillet om Stanley Cup, i 2009, 2016 og siste gang i juni for fire måneder siden. De to første gangene tok han med seg pokalen og laget sitt til Det hvite hus etter invitasjon fra USAs forrige president, Barack Obama.

Dato for visitten denne gangen er 10. oktober.

Sidney Crosbys «ja, takk» har i negativ forstand ikke gått upåaktet hen. Pittsburghs sjeftrener Mike Sullivan hevdet nylig under en pressekonferanse at laget og klubben ved det ikke tar «noe som helst» politisk standpunkt, og at det er urettferdig å kritisere Sidney Crosby for beslutningen.

Det er ikke fansen i Sidney Crosbys hjemby Halifax i Nova Scotia på Canadas østkyst enig i, og Pittsburghs borgermester, demokraten Bill Peduto sier at han vil droppe Det hvite hus-besøket på grunn av Trumps Twitter-meldinger om idrettsstjernene. Peduto tok turen til presidenten Obamas residens sammen med Crosby & co. i fjor.

Professor og forfatter El Jones fra Sidney Crosbys hjemby Halifax, skriver i en artikkel publisert av Vice at «superstjernen» nå hadde en mulighet til å «stå opp for» fargede («black people») som spiller og elsker ishockey.

– I stedet valgte han å ta parti med Donald Trump, skriver hun.

